Día de la Salud Mental: Nuevo Futuro denuncia que la atención a menores tutelados "no llega a todos"

Archivo - Una niña de camino a la escuela. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Nuevo Futuro ha alertado de que la atención psicológica especializada "no llega a todos" los niños, niñas y adolescentes que viven en el sistema de protección.

"No llegamos a todos. Y es una situación muy preocupante. La red pública de salud mental infantojuvenil está desbordada y nos encontramos con citas cada seis meses. Para un niño, seis meses es una eternidad", ha afirmado la psicóloga de Nuevo Futuro Madrid, Susana Bernal, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre.

A su juicio, todos los niños y niñas que viven en el sistema de protección deberían poder acceder a "una intervención terapéutica especializada" y "no debería ser un privilegio".

Si bien, ha lamentado que los recursos disponibles obligan a "priorizar los casos más graves", aquellos que presentan mayores dificultades de adaptación, sufrimiento emocional o conductas de riesgo.

Según la psicóloga de Nuevo Futuro, Paula Rodríguez, más del 40% de niños queda fuera de la atención que necesitaría, ya que "algunos no presentan conductas llamativas". A ello se suma que "solo un 24%" de los jóvenes tutelados que cumplen 18 años puede continuar con apoyo psicológico.

Desde Nuevo Futuro explican que el trauma temprano puede afectar a la autoestima, la regulación emocional, la capacidad de aprendizaje y las relaciones personales, además de impactar en las familias, el entorno educativo y la sociedad en general o derivar en problemas de salud mental "graves y cronificados".

Por ello, han insistido en que la protección infantil no puede limitarse a cubrir necesidades materiales. "Las necesidades básicas son fundamentales, pero no suficientes. Muchos de nuestros niños necesitan también apoyo emocional para comprender e integrar experiencias muy difíciles, elaborar la propia historia y reducir el dolor asociado al trauma", ha apuntado Bernal.