España participará el 19 de junio en un encuentro internacional que abordará los retos de la digitalización

España participará el 19 de junio en un diálogo internacional para afrontar los retos de la digitalización. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acordado con UNICEF la participación del Gobierno de España --a través del Ministerio de Juventud e Infancia-- en un diálogo internacional para afrontar los retos de la digitalización, según ha informado este martes su deparmanento. El encuentro tendrá lugar el próximo día 19 de junio y contará también con la participación de China, Australia, Reino Unido y Filipinas.

La invitación ha sido formalizada por la representante de UNICEF en el país asiático, Amakobe Sande, en una reunión de trabajo celebrada en la sede de la organización internacional en Pekín durante la visita institucional de Rego a China. Para la ministra, la participación de España en este evento demuestra que "la comunidad internacional sigue con atención el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para garantizar unos entornos digitales seguros".

Además, ha destacado que "es coherente" con la "apuesta por el sistema ONU, por el diálogo y por el multilateralismo". Según Rego, se trata de una posición geopolítica "constructiva y de una extraordinaria necesidad en unos tiempos en los que algunos países poderosos han decidido hacer saltar por los aires el derecho internacional y aspiran a que impere la ley del más fuerte".

Asimismo, ha indicado que la Ley para la protección de menores de edad en los entornos digitales se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados y se ha mostrado confiada en que "la atención que otros países están poniendo sobre la posición de España sirva para que la ley sea aprobada en la Cámara con el mayor de los consensos posibles".

Por otro lado, la titular de Juventud e Infancia anunció este lunes el compromiso alcanzado con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China para promover actividades juveniles de intercambio entre ambos países.

En concreto, ratificó este compromiso por escrito junto a Yu Yunfeng, representante de la institución asiática, y mostró su satisfacción por un acuerdo "que va a abrir nuevas oportunidades para la juventud a través de la cooperación intercultural".

Al respecto, subrayó la importancia de "promover iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo de los y las jóvenes y de reforzar la cooperación entre ambos países a través de programas de intercambio, actividades culturales, deportivas y de voluntariado juvenil".