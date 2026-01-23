España registró más de 4.500 expedientes por violencia filio-parental en 2024, según Fundación Amigó

Jornada 'Violencia filio-parental: reflexiones y estrategias. 10 años del Proyecto Conviviendo' - FUNDACIÓN AMIGÓ

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

España registró 4.551 expedientes por violencia filio-parental en 2024, según un análisis de la Fundación Amigó a partir de las memorias de cada comunidad autónoma.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la Fundación en la jornada 'Violencia filio-parental: reflexiones y estrategias. 10 años del Proyecto Conviviendo', organizada con la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

En concreto, Andalucía es la comunidad autónoma que registra más casos, 1059, seguida de Comunidad de Madrid con 894, Comunidad Valenciana con 691, Canarias con 448 y Cataluña 253.

El encuentro se consolidó como un espacio de reflexión y debate en torno a la violencia filio-parental, "una problemática compleja que continúa teniendo un importante impacto en numerosas familias y que, pese a ello, sigue siendo en gran medida invisible a nivel social", según la Fundación.

En el encuentro han participado expertos y expusieron la necesidad de seguir avanzando en la prevención, la sensibilización y la creación de recursos especializados para abordar este tipo de violencia.

También ha tenido lugar una mesa redonda con participación de familias, que ha permitido visibilizar la realidad cotidiana de la violencia filio-parental desde distintas perspectivas y ha puesto en valor en valor la experiencia compartida como "herramienta de aprendizaje y sensibilización".