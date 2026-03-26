La Eurocámara apoya vetar deepfakes sexuales y aplazar límites a la IA de alto riesgo en simplificación de ley UE

Archivo - Un niño mientras observa varias pantallas, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este jueves defender que la simplificación de las normas que regulan el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea incluya cambios para prohibir los desnudos falsos (o 'deepfakes' sexuales), al tiempo que se ha mostrado favorable a retasar --tal y como piden Bruselas y los Veintisiete-- la aplicación de las restricciones que afectarán a los sistemas catalogados como de "alto riesgo".

Con 569 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Bruselas validan así retrasar algunas disposiciones para "garantizar" que se da el tiempo necesario a las empresas para adaptarse a las nuevas directrices y estar preparados para cumplir los límites cuando entre en vigor.

La Comisión Europea planteó en su propuesta de reforma aplazar 16 meses --hasta diciembre de 2027-- la entrada en vigor de las restricciones que se aplicarán a las categorías de alto riesgo, pero los eurodiputados abogan por un plazo mayor con el argumento de "garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica".

Así, los eurodiputados plantean que se retrase hasta el 2 de diciembre de 2027 los límites para los sistemas recogidos específicamente por el reglamento actual --incluidos los que usan datos biométricos y los utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales, aplicación de la ley, justicia y gestión de fronteras--, mientras que añaden un segundo plazo, 2 de agosto de 2028, para los sistemas cubiertos por la legislación sectorial de la UE en materia de seguridad y vigilancia del mercado. El mandato europarlamentario aboga asimismo por dar a los proveedores hasta el 2 de noviembre de 2026 para que cumplan las normas sobre marca de agua de audio, imagen, vídeo o texto creado por IA para indicar su origen.

El Consejo (gobiernos) con quien el Parlamento tendrá que negociar ahora la versión definitiva de la simplificación del marco regulatorio, apuesta en su mandato también por un calendario escalonado para los sistemas autónomos (diciembre de 2027) e integrados (agosto de 2028).

En cuanto a las imágenes sexualizadas sin consentimiento, los eurodiputados quieren introducir un nuevo veto a los sistemas que utilizan la IA para crear o manipular imágenes sexualmente explícitas o íntimas y que se asemejan a una persona real identificable sin el consentimiento de dicha persona; aunque no quedarían vetados aquellos sistemas que tomen medidas de seguridad "eficaces" que aseguren que lo usuarios no podrán crear con ellos tales imágenes.

El Parlamento es favorable también a permitir que los proveedores de servicios traten datos personales para detectar y corregir sesgos en los sistemas de IA, pero introduciendo garantías para asegurar que esto se haga sólo cuando sea estrictamente necesario.

Para ayudar a las empresas de la UE a seguir creciendo una vez que superan la condición de pequeñas y medianas empresas que les da acceso a ciertas medidas de apoyo, los eurodiputados respaldaron la ampliación propuesta de estas medidas a las pequeñas empresas de mediana capitalización.

Finalmente, para evitar que la nueva ley sobre inteligencia artificial se solape con normas sectoriales sobre seguridad de los productos, los eurodiputados proponen que las obligaciones previstas en la Ley de IA puedan ser menos estrictas para los productos ya regulados por leyes sectoriales; por ejemplo dispositivos médicos, equipos radioeléctricos o seguridad de los juguetes.