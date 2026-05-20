Fad Juventud celebra 40 años al lado de los jóvenes: "La mejor manera de combatir los riesgos es la prevención"

El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri, durante el acto de lanzamiento del 40 aniversario de Fad Juventud. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido este miércoles que la mejor manera de combatir los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes es "la prevención" y ha destacado cómo Fad Juventud se ha reinventado en estas cuatro décadas desde aquellas primeras campañas contra el consumo de drogas hasta un presente afectado por los riesgos del mundo digital como la ciberviolencia, la polarización o los discursos de odio.

"Quiero tener un recuerdo muy especial a la Reina Sofía, al general Gutiérrez Mellado y también a aquellos hombres y mujeres que en 1986 decidieron dar un paso adelante ante una realidad durísima que era entonces el mundo de la droga", ha señalado Goirigolzarri durante el acto de lanzamiento del 40 aniversario de Fad Juventud, que se celebra este año bajo el lema '40 años al lado de la juventud'. El evento, que ha sido presentado por la periodista Ángeles Blanco, ha tenido lugar en la sede de Pérez-Llorca.

Goirigolzarri ha indicado que, en la actualidad, el mundo digital tiene "grandes ventajas" pero también "evidentes riesgos, riesgos como los de la ciberviolencia, los discursos de odio o la polarización". "La mejor manera de combatir estos riesgos es la prevención, es decir, la educación en los principios y valores que deben estar detrás de una ciudadanía digital responsable, crítica y formada", ha subrayado.

También ha destacado su actividad en el campo de la atención a la salud mental, aunque ha precisado que no coincide con las "visiones pesimistas, agoreras, alarmantes" que hablan de "una juventud de cristal". "Esto de pensar que los jóvenes son una generación con graves problemas es un tópico", ha puntualizado.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abogado por una juventud que sea "sujeto político". "Participar significa tener capacidad de incidencia real, no ser invitado al final de un proceso para validar decisiones ya tomadas y, desde luego, no tener a la juventud como ese lugar en el que hacerse fotos. La juventud tiene que ser un sujeto político activo, de participación directa, de aportación de miradas, de construcción de políticas públicas", ha remarcado.

A su juicio, las juventudes están señalando "las grietas de un modelo que promete libertad mientras multiplica la incertidumbre" y que "invoca el futuro mientras dificulta que demasiadas personas jóvenes puedan construir el suyo".

"Mirar de frente lo que nos devuelven exige construir un país donde las personas jóvenes no tengan que elegir entre sobrevivir o vivir; donde los entornos digitales sean espacios de derechos y no mercados de atención; donde la política vuelva a demostrar que puede abrir horizontes, proteger lo común y disputar el futuro para las mayorías sociales", ha insistido.

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado cómo Fad Juventud se ha convertido en un "punto de encuentro" en un momento social en el que es "díficil" encontrarlos.

El alcalde se ha remontado a los orígenes de la fundación, ante la "epidemia que supuso la heroína en la España de los años 80 y especialmente en las grandes ciudades". "Madrid se vio durísimamente castigada como consecuencia de la heroína, los jóvenes se vieron durísimamente castigados como consecuencia de la drogodependencia", ha recordado.

Además, ha enfatizado que, con el paso de los años, Fad "ha sabido evolucionar" atendiendo no solo los problemas de adicciones sino los problemas que afectan a la juventud en todas las esferas como la empleabilidad o los problemas de salud mental "que están muy presentes en los jóvenes", también "en la ciudad de Madrid".

Durante el acto también ha intervenido el presidente de la Comisión de Medios de Fad Juventud y presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, quien ha defendido que "la sociedad solo será una sociedad sana en el futuro si los jóvenes son capaces de desarrollar sus capacidades personales frente a los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan con voluntad propia y análisis crítico".

A este fin, según ha precisado, es al que FAD ha dedicado sus esfuerzos durante 40 años, "a acompañar a los jóvenes y adolescentes a través de la educación, la prevención de conductas de riesgo y el apoyo a su desarrollo personal y social".