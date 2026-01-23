El Gobierno obligará a menores o a padres influencer que sacan a sus hijos en redes a tener contrato con las marcas

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrecen declaraciones a la prensa tras reunirse con organizaciones como Ecologistas en Acción, Amigos de la T - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno quiere obligar a los menores influencers o a los padres influencer que saquen de forma habitual a sus hijos en redes sociales promocionando marcas a que firmen un contrato con la firma a la que están promocionando. Así lo han puesto de manifiesto fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social en un encuentro informativo para explicar los avances del Real Decreto para regular las relaciones laborales de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales.

La norma, que el Ejecutivo prevé aprobar como muy tarde después del próximo verano, regulará el trabajo de menores en redes sociales, limitará la Inteligencia Artificial (IA) generativa y hará obligatoria la figura del coordinador de intimidad en los rodajes.

El Real Decreto, que forma parte de lo que el Ejecutivo denomina el Estatuto del Artista, ha vuelto a audiencia pública tras la modificación de algunas disposiciones relativas al uso de la Inteligencia Artificial generativa en el sector cultural.

INSPECCIÓN DE TRABAJO O FISCALÍA PODRÁN ACTUAR

Pero en concreto en materia de menores, el texto especifica que si no existe un contrato laboral entre el niño y la empresa que muestre en redes sociales, podrá actuar la Inspección de Trabajo y la Fiscalía.

En el Real Decreto, tal y como señalaron la ministra Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun en julio, se regula el régimen concreto de participación de menores en actividades artísticas y su autorización mejorando sus derechos y estableciendo reglas "claras y únicas" para todo el territorio, evitando abusos o de competencia desleal entre empresas.

En este sentido, el Real Decreto excluye el trabajo en casa o autónomo de los menores, por lo que solo se permite el trabajo por cuenta ajena, y los menores tendrán horarios máximos según la edad; se priorizará que puedan seguir con su formación educativa y que tengan tiempo de ocio y de vida.

Asimismo, el tercer eje de este Real Decreto es la incorporación de la figura de la coordinación de la intimidad, una persona que estará presente en la preparación y en el rodaje de cualquier escena íntima y que va a proteger los límites y el consentimiento.