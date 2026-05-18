Una guía para familias de acogida defiende el acogimiento familiar como alternativa a la institucionalización de menores

La guía identifica los derechos y obligaciones de las familias de acogida de nuestro país con el fin de fortalecer la seguridad jurídica del sistema de protección de menores. - PÉREZ-LLORCA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pontificia Comillas, Iberdrola, Pérez-Llorca y la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) han presentado la guía para familias de acogida 'Conocer para proteger' en la que defienden el acogimiento familiar como alternativa a la institucionalización de menores.

Así lo ha destacado la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, quien ha reforzado la necesidad de transformar el sistema de protección promoviendo el acogimiento familiar como única solución.

"Es una prioridad impulsar entornos favorables para que todas las familias puedan desarrollar sus funciones con los apoyos adecuados. Las cifras hablan por sí solas de la magnitud del reto que tenemos como sociedad; es preciso ofrecer soluciones familiares que eviten la institucionalización a través de la parentalidad positiva", ha señalado Bezunartea en un acto celebrado en la sede de Pérez-Llorca en Madrid.

La guía, según las entidades creadoras, ha sido diseñada para clarificar el marco normativo del acogimiento en España mediante un análisis multidisciplinar que subraya la relevancia estratégica de la colaboración público-privada. La bienvenida institucional ha corrido a cargo de Constanza Vergara, socia y COO de Pérez-Llorca, quien ha destacado que esta colaboración demuestra cómo el conocimiento jurídico puede ponerse "al servicio de los colectivos más vulnerables".

Posteriormente, la presidenta de ASEAF, Adriana de la Osa, ha presentado la guía como "un instrumento fundamental" para que las familias de acogida conozcan sus derechos y obligaciones y ha defendido el "enorme potencial transformador" de la herramienta. En este sentido, ha señalado que permitirá a estas familias dejar de ser consideradas "simples usuarias" para convertirse en "agentes activos del sistema".

Asimismo, ha advertido de que actualmente hay cerca de 20.000 niños y niñas tutelados viviendo en centros, de los cuales más de 1.200 son menores de seis años

El encuentro también ha acogido una mesa redonda moderada por Myriam Cabrera, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, en la que han participado María Salomé Adroher, miembro de la citada cátedra; María Ferrándiz, asesora jurídica de ASEAF; y Jiead Benzaddi, estudiante de Educación Social y joven con experiencia personal en el sistema de acogida.

Durante el coloquio, María Salomé Adroher ha defendido la necesidad de visibilizar la figura jurídica del acogimiento familiar y ha asegurado que la guía "reivindica la necesidad de mayor apoyo público y expone con claridad el estatuto de derechos de las familias".

Por su parte, María Ferrándiz ha destacado que el valor de crecer en familia reside en la creación de vínculos afectivos estables y en el sentimiento de pertenencia. La clausura del acto ha contado con la participación de Itziar Nacenta, coordinadora de Pro Bono y senior manager de Fiscalidad Internacional de Iberdrola, e Isabel Jiménez, directora de Sostenibilidad de Pérez-Llorca, quienes han coincidido en señalar la importancia de la colaboración entre sector jurídico, empresa, academia y tercer sector para impulsar herramientas de impacto social vinculadas a la protección de menores.