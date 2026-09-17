La madre del chico asesinado por un menor en Tárrega, tras la sentencia: "Nunca pisará la cárcel"

Archivo - Silvia Guerrero, madre de Juan, con las firmas recogidas. - Change.org - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La madre del chico de 18 años asesinado por un menor en Tárrega (Lérida) ha pedido que se endurezca la Ley de responsabilidad penal de los menores tras conocer la sentencia que condena a 6 años en un centro de internamiento y 2 años de libertad vigilada al asesino de su hijo, un joven que era menor de edad (17 años) en el momento del asesinato.

"Nunca pisará la cárcel", ha lamentado Silvia Guerrero, impulsora de una petición en la plataforma Change.org en la que pide modificar la Ley del Menor y con la que ha recogido más de 75.000 firmas.

El pasado 21 de agosto de 2025 la vida de esta familia "cambió por completo", según explica Silvia Guerrero en su petición en Change.org. "Nuestro hijo de 18 años fue asesinado por un menor de 17 años, dejando un vacío y un dolor inexplicable en nuestras vidas. Desde ese trágico día, hemos enfrentado no solo la pérdida de nuestro hijo, sino también la indignante posibilidad de que el autor de este acto sea juzgado como menor", apuntaba.

Guerrero ha explicado que en la jornada del dictamen de la sentencia, el autor del crimen, ahora mayor de edad, llegó a la puerta del juzgado "sin coche policial, sin escolta, muy tranquilo y a pie". Ahora que ya conoce la sentencia, asegura que le "indigna" y le "revuelve". "Al dolor inmenso de perderlo se me suma el dolor de ver que el culpable apenas lo va a pagar", ha remarcado.

Ante esta situación, ha exigido "reevaluar y enmendar" la Ley del Menor "para que contemple sanciones más severas para los delitos mayores". "La ley del menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora", ha añadido.

En mayo de 2026, junto con otras familias que también habían perdido a sus hijos en asesinatos cometidos por menores, Guerrero entregó sus firmas en el Congreso de los Diputados y se reunieron con PP y PSOE. Según Guerrero, los socialistas no se comprometieron "a nada" y el PP "se comprometió a impulsar un cambio de ley" aunque ha lamentado que meses después siguen esperando "que cumpla".

Por ello, con motivo de la sentencia definitiva del caso de su hijo, Guerrero ha anunciado que se va a poner de nuevo en contacto con los grupos parlamentarios y sigue reclamando apoyo social.