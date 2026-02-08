Mar España, exdirectora de la AEPD, sobre el veto a menores en redes: "Los algoritmos son adictivos como el tabaco"

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La jurista y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mar España defiende la aprobación de medidas restrictivas para el entorno digital en el caso de los menores. "Los algoritmos son adictivos lo mismo que el tabaco", afirma.

España lo expresa así en una entrevista concedida a Europa Press con ocasión del reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quiere prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

"Llega tarde, pero mejor tarde que nunca", declara la actual directora de la plataforma Control Z, que también pide a las familias retrasar la entrega del primer smartphone. Así, cree que esa medida está "muy bien" y que las redes sociales "no están haciendo una verificación real de la edad".

En este sentido, sostiene que "hay menores de 14 años en las redes sociales", por lo que pide que "se exija responsabilidad penal a las redes sociales si no se verifica la edad".

España recuerda que la AEPD presentó sus criterios de verificación de edad en el 2023 y "nadie lo ha podido desmontar". "Esos son los criterios que ya se deberían utilizar y que las redes sociales siguen sin cumplir", denuncia.

En este escenario, Mar España cree que la medida anunciada por Sánchez "se podría aprobar en dos meses porque se ha cerrado ya el plazo de enmiendas al proyecto de ley de protección al menor en los entornos digitales".

"Ahora mismo, los partidos políticos están en el proceso de negociación de las enmiendas transaccionales y solo falta ya el trámite de votación en la Ponencia en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno del Congreso", detalla la actual directora de Control Z.

PANDEMIA DE SALUD MENTAL

Para la experta en privacidad, es "esencial" que se incorpore en el proyecto de ley el concepto de salud "ante esta pandemia de salud mental" en la que está "la población infantil y juvenil". "Es algo fundamental", insiste.

Asimismo, Mar España aboga por modificar la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, para "limitar" la enseñanza digital, incluida la enseñanza lectiva y los deberes, siguiendo las recomendaciones y "las pautas que están dando, por unanimidad, las sociedades médicas".

"Todas, desde una sola voz, que eso es pionero en el mundo yo creo, han pedido esas pautas de uso y esos límites en el sistema educativo", argumenta.

Por otro lado, Mar España llama a eliminar el artículo 1 y el 2 de la LOMLOE, que hablan del derecho efectivo a Internet por parte de los menores ya que "precisamente los médicos están diciendo que de 0 a 6 años no puede haber uso de Internet".

En este contexto, la exdirectora de la AEPD considera que "si realmente las plataformas cumplieran la normativa y establecieran sistemas efectivos de verificación de edad", no podría haber "un uso clandestino ni cuentas falsas, porque sería imposible".

EDUCACIÓN Y PROHIBICIÓN

Mar España cree que hay que tener un "equilibrio" entre educación digital y corresponsabilidad familia-escuela-plataformas y las prohibiciones. "Alfabetizar no supone una inmersión digital a edades tempranas, cuando los médicos están advirtiendo de los efectos dañinos en salud física y mental", detalla.

"A veces para proteger hay que prohibir, sobre todo cuando estamos protegiendo de consumos adictivos. Se prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, se prohíbe entrar a una discoteca a menores de 18 años y se prohíbe conducir un coche si no tiene los 18 años", recuerda.

En este contexto, Mar España apunta que "ya está demostrado, y las plataformas lo saben" porque "se han filtrado informes de sus propias compañías, que los algoritmos son adictivos lo mismo que el tabaco".

"A veces es necesario prohibir precisamente para poder producir más salud en la población infantil y juvenil porque las tasas de ansiedad y de hospitalización y de suicidios en la gente joven son las tasas más altas de la historia", avisa.

Entre las propuestas que hace Control Z también se haya una mayor exigencia de transparencia a las tecnológicas y que los dispositivos digitales se vendan "con pautas de las sociedades médicas y advirtiendo de los daños en la salud física y mental", y que se difunda la venta de móviles o dispositivos para menores.

"No son lo mismo las necesidades de un niño con 12 años que las necesidades de un adolescente con 17. Hay móviles para menores que permiten recibir una llamada, estar conectado, estar localizado, pero no permite descargarse redes sociales o acceder a pornografía, que eso también es otro daño que está causando en la sociedad", asegura.