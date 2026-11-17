Archivo - Un niño de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 55% de los niños y adolescentes consultados en 27 países no identifica la escuela como un espacio seguro, según el Índice Mundial 2026 de ChildFund Alliance.

Los datos también muestran que el hogar es el lugar más mencionado como espacio seguro, con un 74%, aunque también hay un tercio de los participantes que afirma sentirse inseguro a veces o a menudo.

Los resultados del estudio ponen de relieve la necesidad de "convertir los entornos cotidianos de la infancia en espacios donde pueda aprender, jugar y crecer sin miedo", según ha informado Educo.

La investigación incluye una encuesta a 2.344 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años en 27 países y ejercicios participativos con 834 participantes en 21 países, que identificaron espacios seguros e inseguros de sus comunidades y propusieron mejoras. También incorpora un análisis de 134 países a partir de 30 indicadores sobre los derechos de las mujeres y la infancia.

El informe muestra que las calles y los trayectos entre el hogar y la escuela aparecen de forma recurrente entre los espacios identificados como inseguros. Los participantes mencionan el tráfico, la mala iluminación y los encuentros peligrosos; en contextos de conflicto, también señalan municiones sin detonar y puestos de control.

Así, mientras los niños y niñas están seguros en sus destinos, se sienten expuestos a riesgos durante los desplazamientos entre ellos. Las niñas describen, además, cómo limitan sus movimientos, organizan sus recorridos según la luz del día o evitan lugares a los que solo acudirían acompañadas.

Dentro del hogar y de la escuela, la seguridad está estrechamente relacionada con las personas que les acompañan. Cuando describen estos espacios como seguros, destacan la presencia de personas adultas de confianza y de personal docente atento y capaz de responder.

Sin embargo, confiar en alguien no siempre significa creer que se recibirá ayuda. Más de uno de cada cinco participantes que encuentra muy fácil hablar con una persona adulta de confianza, no cree que obtenga su apoyo en una crisis.

En España, la encuesta recoge las respuestas de un centenar de niños, niñas y adolescentes de la Comunidad Valenciana vinculados a los proyectos que Educo puso en marcha tras la DANA.

El 70% afirma sentirse muy preocupado, asustado o triste por la crisis climática. "El dato muestra el peso que esta crisis tiene en las emociones de los participantes", señala Pilar Orenes, directora general de Educo.