El matrimonio infantil desde los ojos de una niña de 9 años

Cartel de la campaña de UNICEF España y Proximity Madrid contra el matrimonio infantil.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España y Proximity Madrid han lanzado una nueva fase de su campaña contra el matrimonio infantil en la que lo muestran desde los ojos de una niña de 9 años. Según denuncia la ONG, cada 3 segundos, en algún lugar del mundo, una niña se casa.

Tras el "impacto" de la primera fase de la campaña 'Mi primera boda' lanzada el pasado mes de mayo, con una estética inspirada en los catálogos de moda occidentales, la ONG lanzan esta nueva imagen para condenar el matrimonio infantil, "una práctica ilegal en muchos países que condena a millones de niñas en todo el mundo a perder su infancia".

En esta ocasión, la campaña da un paso más al situar al espectador directamente en la piel de las niñas obligadas a casarse. A través de gráficas y piezas animadas, se muestra la fotografía que la niña hace a su propio marido el día de su boda, una imagen en la que solo se alcanza a ver al hombre desde abajo, "gigantesco, intimidante, completamente fuera de su escala".

Con esta metáfora visual, UNICEF quiere mostrar "no solo la diferencia de tamaño, sino la enorme brecha de poder, desigualdad y miedo que define esta injusticia". Junto a la imagen, se puede leer: 'Cuando eres demasiado pequeña para casarte, la injusticia se ve así de grande'.

La propuesta incluye también una cuña radiofónica en la que una niña recita unos votos matrimoniales, "generando un contraste incómodo que invita a la reflexión y la acción", según la ONG.

Dado que las bodas infantiles suelen realizarse en la más estricta intimidad --al ser ilegales en muchos países-- y no existen imágenes reales que puedan utilizarse sin comprometer la seguridad de las niñas, la campaña recurre a imágenes creadas con inteligencia artificial.