'El odio marca', la campaña para atajar los discursos de odio en redes

Presentación de la campaña 'El odio marca'. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Oficina del Parlamento Europeo en España y Fad Juventud han lanzado la iniciativa 'El odio marca' para "atajar" el fenómeno "creciente" de los discursos de odio entre los jóvenes en redes sociales que afectan a la salud mental y "erosionan la democracia".

Según el informe de 2024 titulado 'Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos: riesgos asociados a los usos juveniles de las TIC', el 50,1% de las personas jóvenes entre 15 y 29 años ha sido víctima de discursos de odio en Internet en el último año, y un 61,1% ha bloqueado alguna vez perfiles tras recibir insultos, mensajes de odio o sufrir acoso.

La presentación de la campaña ha tenido lugar este martes en la sede del Parlamento Europeo en España, con motivo del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso del Odio, que se celebra el 18 de junio.

La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha lamentado que mensajes como "vuelve a tu país" u "ojalá te pille una manada" --que aparecen en el 'spot' de la campaña-- son cada vez más "habituales" y no solo "erosionan la salud mental" de quien lo recibe sino también la confianza de la ciudadanía.

"Eso nos ha preocupado especialmente en el Parlamento Europeo, creemos que las consecuencias de los discursos de odio, de los delitos de odio, traspasan mucho más la frontera del individuo y llega a erosionar la democracia", ha advertido Andrés.

Por su parte, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado que el discurso de odio es "como un iceberg" pues "es mucho más grande la parte que no se ve".

Además, ha avisado de que "solo el 10% se denuncia" y ha apostado por poner en práctica no solo acciones legales sino también acciones educativas.

Ante esta situación, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España ha puesto en valor la Ley de servicios digitales, aprobada el año pasado. Además, ha destacado que el 20 de enero de 2025 se produjo un "gran avance" cuando se integró el Código de conducta revisado sobre la lucha contra la incitación ilegal al odio en línea, en el marco regulador de dicha ley.

Este código fue firmado por grandes plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, entre otras. Los signatarios se comprometen a contar con sistemas efectivos de moderación y de respuesta frente a posibles discursos de odio. "Ponemos la responsabilidad en las plataformas", ha subrayado.

MULTA: HASTA UN 6% DE LOS BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA

Aunque ha apuntado que aún no ha habido sanciones, ha advertido de que cuando estas plataformas no cumplan los compromisos, la ley de servicios digitales permite que "hasta un 6% de los beneficios de la plataforma sean comprometidos en forma de multas por inacción o no cumplimiento de la ley".

Asimismo, María Andrés ha apuntado que están intentando modificar el artículo 83 del tratado fundacional de la Unión Europea, que define una serie de delitos europeos, para incluir los delitos de odio por razón de sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. "Es una propuesta legislativa que está ahora mismo bloqueada en el Consejo", ha indicado.

En concreto, ha precisado que hay un número de países, sobre todo, del norte y este de Europa, que se oponen a incluirlo porque consideran que debería ser decisión de cada nación la definición de lo que es y lo que no es delito de odio. "Es una batalla ideológica", ha advertido.

Según Andrés, hace unos meses habría parecido "de perogrullo" explicar cómo de necesario es luchar contra los discursos de odio. Si bien, ha avisado de que hoy hace falta decirlo en un contexto en el que se ve "cómo los equilibrios políticos y la polarización se trasladan al debate público".

Preguntadas por si observan que estos delitos de odio traspasan el mundo online y se reproducen también en la calle, Andrés considera que esos discursos en la red permiten que crezca "un caldo de cultivo" que lleva, por ejemplo, a que algunos gobiernos hayan permitido "que se declaren ciudades libres de gais", como en Polonia, o hayan prohibido la marcha del Orgullo, como en Hungría.

Por su parte, la directora general de Fad Juventud ha avisado de que aunque el discurso de odio online es "más peligroso", también hay que prestar atención al mundo 'offline' y fomentar el respeto. "El respeto es absolutamente necesario como ciudadanos y como ciudadanos digitales también", ha zanjado.