Plataforma de Infancia pide a las CCAA implantar coordinadores de bienestar en centros de menores

Archivo - Abrigos de menores en un centro. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia ha reclamado a las comunidades autónomas que regulen e implanten la figura de coordinador de bienestar y protección en todos los centros de acogimiento residencial "para reforzar la prevención frente a la violencia y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en estos recursos".

"Contar con una figura de protección en los centros de acogimiento residencial fomentaría la prevención frente a la violencia, y garantizaría que las niñas, niños y adolescentes tengan a una persona de referencia que los escuche y pueda actuar cuando lo necesiten", ha indicado la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

Según recuerda la Plataforma, cerca de 20.000 menores se encuentran en acogimiento residencial en España, muchos de los cuales han vivido previamente situaciones de violencia, negligencia o desprotección.

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) estableció en 2021 figuras referentes de protección en centros educativos y ámbitos de ocio y deporte, pero la Plataforma avisa de que "esta obligación no se extendió a los centros de acogimiento residencial".

La coordinadora o coordinador de bienestar y protección tendría entre sus funciones "impulsar una cultura del buen trato, favorecer la detección temprana de situaciones de riesgo, coordinar la respuesta ante posibles casos de violencia y garantizar que niñas, niños y adolescentes sepan a quién acudir cuando necesiten ayuda", según explica la Plataforma.

Esta necesidad ha sido respaldada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en febrero de 2026 recomendó a España establecerla de forma obligatoria, y el anteproyecto de reforma de la LOPIVI ya incorpora su implantación.

La Plataforma de Infancia ha desarrollado una propuesta de regulación que enviará a todas las administraciones autonómicas. Al mismo tiempo, su campaña 'La pelota está en vuestro tejado' apela directamente a las comunidades autónomas para que refuercen las estructuras de protección.