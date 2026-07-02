PSOE y Sumar acuerdan prohibir el acceso a redes sociales con "contenidos dañinos" a menores de 16 años

Archivo - Varias jóvenes usan el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Sumar han acordado prohibir el acceso a redes sociales que incluyan "contenidos dañinos para la infancia y adolescencia" a menores de 16 años, según se desprende de las enmiendas registradas por ambos grupos a la Ley de protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales, que actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados.

Según el contenido de las enmiendas, al que ha tenido acceso Europa Press, se pone el foco sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, que deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas prejudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados.

Así, las redes sociales que no adapten sus contenidos y reciban una autorización expresa de la CNMC no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.

En cualquier caso, para poder acceder a las plataformas autorizadas por la CNMC, los menores de 16 años deberán contar también con la autorización de sus padres o tutores legales.

Según las enmiendas registradas, tanto el desarrollo de los requisitos como el procedimiento de autorización de la CNMC, deberán establecerse por real decreto, una vez aprobada la ley.

LA AMPLIACIÓN ALGORÍTMICA DE CONTENIDO PERJUDICIAL SERÁ DELITO

Por otro lado, a través de estas enmiendas, los socios de Gobierno incorporan a la ley la tipificación en el Código Penal de la manipulación de los algoritmos para amplificar contenido dañino. Así, se convierte en delito que una plataforma y servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos, entre otros, los que incitan al suicidio o a la autolesión, los contenidos de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio.

Asimismo, se introduce que los directivos que conozcan ese efecto y no actúen serán penalmente responsables y añade que ignorar una orden de retirada de contenidos ilícitos --judicial o administrativa-- tendrá igualmente consecuencias penales.

"Seguimos avanzando para proteger a nuestros menores en las redes sociales. Cumpliendo lo que anunciamos en febrero, hoy incluimos en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales tres medidas esenciales: Prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales. Establecer la responsabilidad penal de los directivos si no retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas. Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X.

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que este jueves, los socios de Gobierno dan "un paso más" para que "los caudillos digitales tengan responsabilidad penal en España por los contenidos que se difunden en sus plataformas". "No vamos a permitir que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia", ha subrayado.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que "deje de ignorar" el "medio centenar" de enmiendas que presentaron. Entre otras medidas, proponen: Sistemas de verificación de edad para acceder a redes sociales; evitar la geolocalización de menores; aumentar las penas, legitimar a la Fiscalía para actuar contra plataformas cuyos contenidos lesiones los derechos fundamentales de los menores o medidas contra la pornografía infantil, también la generada con IA.