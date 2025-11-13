Rego dice que RTVE debe ser "punta de lanza" en un tratamiento informativo "adecuado" de la violencia sexual en niños

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de RTVE, José Pablo López. - JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este jueves la importancia de que RTVE "sea punta de lanza en un tratamiento informativo adecuado de las violencias sexuales que sufre la infancia y la adolescencia".

Según ha informado el departamento que lidera Sira Rego, la ministra ha presentado al presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, la 'Guía para periodistas sobre la cobertura informativa de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes'.

Juventud ha lanzado una guía para periodistas sobre cómo comunicar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, en la que propone preguntas orientativas para entrevistas y ejemplos de enfoques responsables. Se tata de un trabajo desarrollado por el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Para la ministra Sira Rego, "esta guía nace con la voluntad de acompañar a los y las profesionales de la comunicación en una tarea clave: dar voz a la infancia desde el respeto y la responsabilidad".

En este encuentro, la ministra de Juventud y el presidente de la Corporación pública se han emplazado a analizar la cobertura mediática sobre "las distintas violencias que sufren niñas, niños y adolescentes con el objetivo de reforzar la responsabilidad ética y profesional en los medios de comunicación".

Finalmente, la titular de la cartera de Juventud e Infancia ha felicitado a López por los datos de audiencia de RTVE. "Estas cifras demuestran que hoy la televisión pública se parece mucho más al país que debe representar", ha expresado Sira Rego.