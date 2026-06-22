Rego espera que el Congreso apruebe en otoño con un "importante consenso" la ley para proteger a menores en Internet

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante la presentación de los eventos institucionales programados con motivo del mes del Orgullo LGTBIQA+, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, espera que el Congreso de los Diputados apruebe en otoño con un "importante consenso" la ley para proteger a menores de edad en los entornos digitales.

"España tendrá en otoño una ley puntera para regular los entornos digitales", ha señalado la ministra durante el acto 'Infancias LGTBI y violencias digitales', organizado por la revista SIX con la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia.

Asimismo, la ministra ha destacado "la necesidad de regular los espacios digitales y garantizar que sean seguros para la infancia y la adolescencia es un clamor social".

También ha subrayado la "relevancia internacional" de la ley que actualmente se tramita en el Congreso. En este sentido, Rego ha asegurado que "España tendrá una ley pionera para regular los entornos digitales" y ha recordado que, a raíz de esta, el Gobierno de España fue invitado a participar en un coloquio internacional sobre digitalización junto a Reino Unido, Australia o China".

En última instancia, ha ensalzado la labor del Comité de 50 personas expertas impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, de cuyas recomendaciones bebe la ley.