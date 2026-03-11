Rego y Redondo abogan por "límites" a las redes sociales: "Hay caudillos digitales a costa de la explotación infantil"

Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el I Foro contra el Odio. - EUROPA PRESS

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han abogado por "poner límites" a las redes sociales y a los "caudillos digitales" que, según Rego, han diseñado el algoritmo para que rinda "a costa de la explotación infantil".

Así lo han defendido este miércoles durante su intervención en el coloquio titulado 'En la diana del odio', en el marco del I Foro contra el Odio, organizado por el Ministerio de Inclusión, y celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.

"Hay caudillos digitales que han diseñado este mundo para que rinda, en términos económicos, a costa de la explotación infantil. Ahora mismo el diseño del entorno digital es un diseño que genera explotación infantil y que además está generando un problema de salud mental en nuestros jóvenes y en nuestras jóvenes, niños y niñas. Por tanto, esto hay que modificarlo", ha subrayado Rego.

Además, ha indicado que "ante un problema tecnológico siempre hay una solución tecnológica" y ha añadido que si "el algoritmo está hecho para explotar a niños y niñas" se puede plantear de una forma distinta. Esto se consigue, según ha precisado, "con regulación y reglas de juego" para que no siga operando "la ley de selva".

"Si es un problema del diseño del algoritmo, es decir, que el algoritmo está hecho para explotar a los niños y niñas y generarles un problema de uso con los dispositivos, con los móviles y las pantallas, se puede plantear que el algoritmo esté diseñado de una manera diferente. Eso es lo que estamos diciendo desde el Gobierno de España", ha enfatizado.

Asimismo, la ministra ha mostrado su preocupación por los problemas de salud mental vinculados a ese algoritmo y a esa difusión de mensajes de odio y, en concreto, ha alertado de las "cifras terroríficas" de "ideación suicida".

Por su parte, Ana Redondo ha advertido de que "las redes sociales no son democráticas" sino un "salvaje oeste digital, donde, efectivamente, la ley del más fuerte, del algoritmo más fuerte, es la que impera y donde los derechos de las mujeres, fundamentalmente, y los derechos de las minorías, los derechos de las personas más vulnerables, se vulneran a diario".

En este contexto, ha apostado por construir una democracia digital y por regular. "Establezcamos reglas, establezcamos límites. La democracia fundamentalmente es control, la democracia es límite. ¿Límite a qué? Límite al poder, límite a los poderosos, son poderosos difusos pero sabemos perfectamente que responden a un interés económico fundamentalmente", ha subrayado.

También ha alertado de los contenidos de pornografía y ha defendido la prohibición del acceso de redes sociales a menores de 16 años. "¿Qué problema hay en protegerles de los tecno-oligarcas?", ha preguntado.

A su vez, ha apuntado que es necesario que "la extrema derecha cambie su discurso" y ha abogado por "seducir" a ese "cerca del 20% de la ciudadanía que ha abrazado a la extrema derecha, que es antidemocrática, machista y negacionista de la violencia de género".