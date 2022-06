La Reina preside el primer Patronato de Fad con su nueva denominación social de Fundación Fad Juventud

Se presentan un estudio con los temas que más preocupan a la juventud, el III Barómetro de Salud Juvenil y acciones por la empleabilidad

La Reina Letizia ha presidido el primer Patronato de Fad con su nueva denominación social de Fundación Fad Juventud en un encuentro celebrado este miércoles en Banco de España en el que también se han presentado los resultados de varios estudios que tienen a los jóvenes como protagonistas principales.

En el encuentro, la Reina ha estado acompañada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; el presidente de Fad, Ignacio Bayón; y el resto de patronos de Fad, como detallan en un comunicado.

Así, durante la reunión, se han presentado las bases del cambio de denominación social de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), ahora Fundación Fad Juventud que, tras más de tres décadas de vida, ha decidido adecuar su denominación social al propósito actualizado de la entidad: mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud como protagonista del presente y artífice del futuro.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) nació en los años 80 para ayudar a los jóvenes a decir NO a las drogas. A lo largo de las dos siguientes décadas se comenzó a trabajar en prevención y sensibilización de otros riesgos psicosociales como la violencia juvenil (entre iguales, de género, a través de la red, etc.), las desigualdades de género, las apuestas online por parte de menores, el uso abusivo de tecnologías, la desinformación o discurso del odio, entre otros. Actualmente, la Fundación Fad Juventud trabaja con y por la juventud para que, no sólo eviten los riesgos, sino que aprovechen todas sus capacidades y oportunidades.

El presidente de Fad, Ignacio Bayón, ha asegurado que este cambio ha sido "un esfuerzo por ser más coherentes con quienes somos y lo que hacemos". "Desde hace años, Fad trabaja en muchos más ámbitos que la prevención de los consumos de drogas, con un foco amplio, siempre centrado en la adolescencia y la juventud. Sin embargo, que nuestra denominación siguiese siendo Fundación de Ayuda contra la Drogadicción proyectaba una imagen parcial de nuestra labor", ha precisado.

Fundación Fad Juventud analiza, actúa e influye en todo lo que afecta al desarrollo de la juventud, poniendo foco específico en su salud y bienestar; el empleo y la emancipación; la educación y la ciudadanía digital; y el género y los valores, con el objetivo de generar impacto social y oportunidades para la juventud por medio de alianzas y proyectos con empresas, organizaciones no gubernamentales y el sector público.

En el Patronato también se ha presentado un estudio de escucha en redes sociales realizado por la consultora de Comunicación Llorente y Cuenca, centrado en la conversación digital de los jóvenes y los temas que más les preocupan. En el documento se constata la conversación sobre la Salud Mental como la más activa en el target analizado (15-29 años), muy por encima del resto de conversaciones.

El estudio añade que la percepción que los jóvenes españoles tienen de su salud física y mental es peor que hace cinco años, un deterioro que ya se observó en 2019 y que la situación de pandemia no ha hecho más que prolongar.

Esta es una de las conclusiones del III Barómetro de Salud de Fad y la Fundación Mutua Madrileña (realizado en 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años) que han sido presentadas en el marco del Patronato de la Fundación Fad Juventud. En concreto, un 37,5% declara haber sido diagnosticado alguna vez de trastorno mental por un profesional sanitario. Los más frecuentes son la depresión y los trastornos por ansiedad, pánico o fobias.

Por otra parte, más de la mitad de los jóvenes (56,4%) considera que ha sufrido algún problema de salud mental en el último año, si bien casi la mitad de ellos (49%) no pidió ayuda profesional. Entre los principales motivos que los jóvenes adujeron para no pedir ayuda profesional se situaron los económicos (por 37,3%) o subestimar el problema (34%). En el plano físico, la percepción de buena o muy buena salud se reduce de un 86,7% a un 54% con respecto al primer barómetro de 2017.

Además, el paro, los bajos salarios y la precariedad laboral se mantienen como los problemas que más preocupan a la juventud, pero ya solo dos de cada diez (21,4%) piensan que mejorarán en el futuro. El estrés que les produce el trabajo y los estudios ha ido en aumento desde 2017 y seis de cada diez jóvenes se siente muy o bastante estresado con estos temas.

En el marco del Patronato también se ha anunciado el próximo lanzamiento de una campaña digital dirigida a jóvenes de fomento del autocuidado y el bienestar emocional.

APUESTA POR LA EMPLEABILIDAD

La Fundación Fad Juventud ha presentado en el marco del Patronato una serie de acciones encaminadas a fomentar la empleabilidad en población juvenil de 15 a 29 años ya que el desempleo es uno de los factores que más afectan negativamente al desarrollo juvenil.

Según el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado del año 2021, el desempleo juvenil de 15 a 29 años se sitúa en España en un 29,2% frente a 13,3% en UE; y la temporalidad en un 52% frente al 32% en UE.

Frente a estas cifras, la Fundación Fad Juventud apuesta por ofrecer posibilidades de formación en ámbito tecnológico-digital ya que existen datos que avala que suponen una vía de empleabilidad clara: existen 37 candidatos por cada puesto de trabajo no tecnológico y solo 17 de media para puestos en el sector digital y las ofertas para empleos digitales ya suponen el 11,4% del total.

En este sentido, Fad ha puesto en marcha el proyecto WorkInTech, con el apoyo de INCO Academy, mediante el cual oferta 250 becas con certificación de Google para formarse en diversos ámbitos tecnológicos. Se puede obtener más información en 'https://workintech.campusfad.org/'.

También se ha puesto en marcha un proyecto, en colaboración con Inditex, para formar a cincuenta jóvenes en soft skills, y se ha lanzado una iniciativa, gracias al apoyo de Endesa, de formación a orientadores escolares para fomentar las vocaciones hacia profesiones STEM en chicas adolescentes.

Por último, en esta reunión del Patronato se han incorporado al mismo, a título personal, Irene Cano, directora general de Meta para España y Portugal, y Carmen Vela, directora de proyectos colaborativos de Eurofins Ingenasa y secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en el periodo 2012-2018.