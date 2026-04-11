El reto del voluntariado: adaptarse a nuevas formas de participación de los jóvenes

Campaña de captación de Ayuda en Acción. - AYUDA EN ACCIÓN

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ayuda en Acción busca jóvenes, de entre 18 y 30 años, para participar en un proceso colaborativo con el objetivo de diseñar propuestas sobre voluntariado y participación juvenil. La iniciativa --cofinanciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-- forma parte del programa 'Voluntariado ONsiders', que combina sesiones online -con plazas ilimitadas- y un encuentro presencial en Madrid.

Según el último informe del Observatorio del Voluntariado, el 14,8% de las personas jóvenes de entre 14 y 24 años participó en actividades de voluntariado en 2025, una cifra que supera a la de la población general, situada en el 10,5%. "Estos datos desmontan los discursos que sitúan a la juventud al margen del compromiso social y evidencian una realidad distinta: hay interés, motivación y ganas de participar", ha indicado Elisa Iglesia, responsable de Voluntariado de la organización.

Sin embargo, la entidad considera que aún hay un gran desafío para las organizaciones debido a los cambios en la forma de implicarse.

El programa 'Voluntariado ONsiders' arrancará con sesiones on line 29 de abril y 27 de mayo, en horario de 17 a 19 horas. A lo largo de este proceso, los participantes trabajarán en la identificación de los retos de la participación juvenil, reflexión sobre nuevas formas de liderazgo y voluntariado y diseño de propuestas concretas para mejorar la implicación juvenil de las ideas a las instituciones.

El proceso culminará en un encuentro presencial en Madrid el 3 de octubre, en el que 45 jóvenes trabajarán en el desarrollo y consolidación de las propuestas generadas a lo largo del proceso. El objetivo es que estas propuestas no se queden en el debate, sino que se trasladen a las instituciones públicas para contribuir a mejorar las políticas de voluntariado y reforzar su papel como herramienta de participación ciudadana.

"El voluntariado juvenil no solo genera impacto social, sino que también actúa como constructor de ciudadanía activa en un contexto de gran incertidumbre entre la juventud", ha añadido Iglesia.

El programa apuesta por impulsar formas de participación más accesibles, digitales y adaptadas a la realidad de las personas jóvenes, así como por reforzar competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico. Con esta iniciativa, Ayuda en Acción busca convertir el compromiso creciente de la juventud en propuestas concretas con capacidad de influencia, en "un año clave como el Año Internacional del Voluntariado".