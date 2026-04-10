Carmen Calvo sobre la prostitución: "El feminismo no es regulacionista, eso es una salvajada. Es abolicionista"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante el I Encuentro Abolicionista, en el Ateneo de Madrid, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que "el feminismo no es regulacionista", sino abolicionista y ha rechazado las posiciones que defienden su regulación como actividad laboral.

"¿Os acordáis cuando decían que hay un feminismo regulacionista? El feminismo no es regulacionista, eso es una salvajada, eso es como lo de pelarte y hacerte un moño el mismo día, directamente. El feminismo es abolicionista, no puede ser otra cosa que abolicionista", ha asegurado Calvo.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Encuentro Abolicionista, que se celebra en Madrid este viernes y sábado, en el Ateneo de Madrid, organizado por la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía.

En este sentido, ha advertido de que sectores de la derecha han incorporado conceptos como la libertad y la diversidad a su discurso, pero vaciándolos de contenido igualitario. "La libertad sin igualdad es el elitismo", ha señalado.

Durante su intervención, ha situado la prostitución, los vientres de alquiler y la violencia contra las mujeres en el centro de una alianza entre patriarcado y mercado. A su juicio, ambos sistemas convergen en la explotación del cuerpo femenino, definido como un "tótem" que ni uno ni otro están dispuestos a ceder.

Calvo ha criticado tanto a la derecha como a "supuestas opciones progresistas y modernitas" por evitar confrontar este fenómeno. "No hay nada que combine mejor que patriarcado y mercado", ha afirmado, describiéndolo como una "tormenta perfecta".

Igualmente, ha defendido la necesidad de aprobar una ley abolicionista que aborde conjuntamente la trata y la prostitución y ha recalcado que "sin ley no se va a ningún sitio" en esta materia. En este punto, se ha mostrado crítica con la Unión Europea, a la que acusó de mantener posiciones "retrógradas".

No obstante, ha destacado que más del 80% de la sociedad española apoyaría actualmente un giro hacia el abolicionismo, según datos del CIS. Para Calvo, este respaldo refleja el trabajo sostenido del movimiento feminista, los sindicatos y las propias abolicionistas durante años.

"LA LEY MÁS LENTA"

Calvo ha recordado que la primera propuesta abolicionista en España fue impulsada por Clara Campoamor hace casi un siglo, lo que evidencia, según ha dicho, el retraso histórico en abordar esta cuestión. "O sea que para los que digan que a dónde vamos, que vamos muy avanzadas, habrá que decirle que esta sería la ley más lenta del mundo políticamente hablando en la historia de nuestro país", ha destacado.

Así, ha hecho un llamamiento a mantener la presión política y social y llevar propuestas legislativas al Parlamento de forma reiterada hasta lograr una mayoría suficiente. "En este tema o tenemos una ley o todos los demás son lamentos", ha concluido.

LA LUCHA "CONTRA EL GÉNERO"

Por otro lado, preguntado por si se pueden hacer políticas públicas abolicionistas "a favor de mujeres", mientras "se borra el sexo como categoría jurídica", ha dicho que le costó su posición y su sitio.

"Nosotras venimos de muy atrás en la historia contra el género, que es lo que nos ha enclaustrado, condenado, reseteado y nos ha encadenado a la injusticia, a la desigualdad. Solo faltaría que vayamos a reivindicar ahora esto. A mí me costó mi posición y mi sitio. Siempre lo he pensado que era un precio muy barato decir lo que yo pienso en este asunto", ha argumentado.

Además, Calvo ha indicado que si de ella dependiera el PSOE únicamente acudiría a la manifestación abolicionista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. "Pero si de mí dependiera, mis siglas solo iban a la manifestación abolicionista, solo a esa, que la otra no es feminismo. Si de mí dependiera, no sería feminismo lo que es casi antifeminismo", ha explicado.