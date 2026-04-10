Rosa Cobo, académica: "La conversión de los cuerpos de mujeres en mercancías no puede entenderse como feminismo nunca"

Archivo - La investigadora Rosa Cobo, en una foto de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y presidenta de la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP), Rosa Cobo, ha defendido este viernes que "la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancías no puede entenderse como feminismo nunca".

"Hay una operación en curso para crear un relato hegemónico en el que se está intentando que se coloque la idea de que en la cuarta ola (del feminismo) hay dos voces, hay dos posiciones políticas sobre la prostitución, una abolicionista y otra regulacionista. Sin embargo,", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Encuentro Abolicionista, que se celebra en Madrid este viernes y sábado. En este sentido, ha indicado que, aunque algunas mujeres se definan simultáneamente como feministas y regulacionistas, ello no convierte al regulacionismo en una posición feminista. Frente a quienes consideran la prostitución como trabajo sexual, ha señalado que se trata de una forma de "explotación sexual y económica".

También ha advertido de que no es posible apelar a la libertad sin garantizar condiciones materiales de igualdad, especialmente en el caso de colectivos vulnerables. "Solo cuando se tienen ciertos niveles de igualdad se puede hablar de libertad", ha recalcado.

De la misma manera, ha destacado el papel del abolicionismo en España, al que definido como uno de los movimientos "más fuertes" de Europa y del mundo. Destacó su carácter diverso, su implantación territorial y su arraigo dentro del feminismo.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la incorporación en los últimos años de las mujeres supervivientes de prostitución, cuya "poderosa" voz, según ha informado, ha "ensanchado" el movimiento.

El encuentro, según ha explicado, tiene como objetivo fomentar el diálogo interno del abolicionismo, reforzar estrategias comunes y avanzar hacia consensos. En este contexto, Cobo ha apelado a no desaprovechar el "momento histórico", al asegurar que una mayoría social considera la prostitución una forma de "violencia contra las mujeres".

"TENEMOS QUE SOÑAR CON ACCIONES GRANDES"

"Tenemos que soñar con acciones grandes, creo que tenemos que sacar nuestra voz de este espacio de confort que quizá es el feminismo y tenemos que esa voz llevarla fuera, sacarla de nuestros espacios y llevarla a otros espacios que no son feministas, pero que sin embargo podrían suscribir muchas tesis abolicionistas", ha apuntado.

Finalmente, ha avisado de la prostitución no solo afecta a las mujeres que la ejercen, sino al conjunto de las mujeres, "potencialmente prostituibles" y "objeto de violencia sexual". "No vamos a permitir que ni la situación ni fuerzas, que muchas veces son ocultas, nos roben este sueño de acabar con una de las formas más extremas, más brutales, pero también más criminales de violencia contra las mujeres. Primero contra las mujeres prostituidas y después contra todas las mujeres", ha concluido.