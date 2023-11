Save the Children pide educación afectivo-sexual y formación en el uso seguro de tecnologías para acabar con el bullying

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha reclamado ofrecer educación afectivo-sexual en los colegios españoles y formación en el uso seguro y responsable de las tecnologías para erradicar el acoso escolar.

Así lo ha manifestado la organización en un comunicado con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar instaurado por la UNESCO, que estima que uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar en todo el mundo.

Save the Children, que destaca que el acoso escolar es un problema "que no se puede ignorar", advierte de que el bullying "ya no se sufre sólo de manera física, sino que hoy en día el ciberacoso está cada vez más presente y no se entiende uno sin el otro".

"Lo que comienza como una agresión verbal en el recreo, puede convertirse en una grabación que se comparte en internet acompañada de una lista sin fin de comentarios humillantes en las redes sociales y otras plataformas", precisa la ONG.

En este contexto, la directora de Incidencia Política y Social de Save the Children, Catalina Perazzo, ha defendido que la escuela "debe ser un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes, un lugar donde poder aprender sintiéndose protegido".

"Por eso debemos abordar de forma integral esta violencia, que daña gravemente su bienestar físico y emocional y que incluso afecta a su rendimiento académico", añade.

Para acabar con el acoso escolar, la ONG cree que es necesario desplegar ya todas las medidas previstas en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la Violencia, especialmente impulsar la obtención de datos unificados sobre acoso y ciberacoso; instaurar de manera efectiva la figura del Coordinador de Bienestar y Protección como parte de la estructura de protección escolar; o realizar campañas de sensibilización e información dirigidas a la infancia y adolescencia, familias, docentes y profesionales.

Igualmente, apuesta por diseñar y aplicar protocolos de violencia contra la infancia, incluyendo el acoso escolar y el ciberacoso; promover una cultura 'de buen trato' en las escuelas; y proporcionar atención integral tanto para la víctima como para los agresores.

Por último, Save the Children hace hincapié en que las medidas de prevención "tienen que poner el foco no sólo en agresores y víctimas, también en testigos" del acoso escolar.