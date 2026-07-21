Sira Rego pide "más regulación" y "menos consejos domésticos" ante las pantallas y los menores

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, interviene durante la celebración del acto de clausura del curso de verano "Diseño de videojuegos centrado en el usuario", a 21 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado que los derechos de los niños y niñas "no se detienen ante una pantalla" y ha insistido en la importancia de que haya menos "consejos domésticos" y más regulación.

"No queremos una infancia vigilada y un mercado libre, queremos una infancia libre y un mercado sujeto a reglas", ha mantenido la ministra durante la clausura de uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial sobre diseño de videojuegos y experiencia de usuario.

En estos momentos, el proyecto de ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados y pretende regular, entre otras cuestiones, el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

De esta manera, Rego ha criticado que "las reglas de los videojuegos no son su envoltorio", sino "su política" y ha llamado a las administraciones a regular y "apoyar" porque "no son acciones contradictorias".

"Las instituciones tienen la obligación de hacer posible que crear fuera de los modelos dominantes --fuera de una lógica empresarial vampírica-- no suponga una desventaja", ha dicho.

Asimismo, la titular de Juventud e Infancia ha recordado que los jóvenes y niños son "titulares de derechos" que "no se detienen ant una pantalla" y no "consumidores defectuosos", rechazando la culpabilización tanto de los jóvenes como de las familias que se enfrentan a "una arquitectura industrial".

Con todo, Rego ha planteado que, frente a las experiencias de usuario basadas en tiempos de permanencia y recompensas diarias, quizás "el verdadero reto" esté en crear experiencias que "convoquen el deseo de jugar, no el miedo a desconectarse".