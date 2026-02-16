UNICEF España participa en ARCO con 'Hoy es mañana', creación de Guillermo Mora con vivencias y miradas de menores

Archivo - La creación está concebida a partir de encuentros con niños, niñas y adolescentes, que incorpora su mirada al proceso artístico, y cuyos fondos se destinarán íntegramente a los programas de UNICEF. - UNICEF ESPAÑA - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España participará por primera vez en ARCO con 'Hoy es mañana', una obra del artista contemporáneo Guillermo Mora que integra las vivencias y miradas de niños, niñas y adolescentes en el proceso creativo. Los fondos obtenidos por su venta serán destinados íntegramente a los programas de UNICEF.

La obra, según la entidad, se ha concebido desde el encuentro y el diálogo, y sitúa la infancia en el centro del discurso artístico, a la vez que propone el arte contemporáneo como espacio de escucha y reflexión sobre los retos de crecer hoy.

Con esta primera participación en la feria, la organización da un paso para consolidar en la escena del arte contemporáneo español, abriendo nuevas formas de colaboración entre creación artística y derechos de la infancia. La colaboración supone un nuevo capítulo en la estrecha e histórica relación de UNICEF con el mundo del arte y la cultura.

Desde su vínculo con Pablo Picasso en 1963, con la cesión de la obra 'Maternidad', que promovía la lactancia materna, hasta iniciativas más recientes como la serie de 1.000 NFTs 'Patchwork Kingdoms', impulsada para sensibilizar y recaudar fondos destinados a garantizar conectividad en todas las escuelas del mundo, la organización ha desarrollado también participaciones en subastas, ferias y otros muchos eventos alrededor del mundo.

Esta trayectoria refleja el compromiso de UNICEF con el arte como herramienta para generar nuevas conversaciones en torno a los retos de la infancia, particularmente necesarias en el mundo actual.

"Estamos muy orgullosos de participar por primera vez en ARCO y de hacerlo de la mano de un artista como Guillermo Mora. Queremos que esta colaboración sea el inicio de nuevas sinergias con el sector cultural y que la mirada de la infancia siga encontrando espacios en los debates y lenguajes que definen nuestro tiempo.

ARCO es un lugar privilegiado para ello", ha afirmado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

Por su parte, Guillermo Mora ha destacado el carácter transformador del proceso creativo y el contacto con los niños y niñas que inspiraron la obra. "La pieza nace del deseo de conectar el lenguaje del arte contemporáneo con sus inquietudes y de abrir nuevos espacios para su voz", explica Guillermo, quien subraya que el mañana "no es algo distante, sino algo que ya está creciendo en el presente, acumulándose en gestos, colores y voces que transforman lo que damos por establecido".

Para materializar esta idea, Mora trabaja con tres capas de contrachapado de las que emergen formas de papel maché policromado que parecen expandirse más allá de sus límites, evocando el crecimiento como una acumulación de color, gestos y experiencias. El artista ha mantenido tres talleres con chicos y chicas del Grupo Asesor de UNICEF España, del colegio Ponce de León -centro referente en Derechos de Infancia- y de la Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia (COPIA) del distrito de Latina (Madrid).

Sus aportaciones, emociones y reflexiones sobre el crecimiento durante los encuentros, inspiraron decisiones cromáticas, espaciales y conceptuales del artista.