Abascal acusa de nuevo a los obispos de hacer "negocio" con la inmigración: "Esa es su prioridad"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado de nuevo a los obispos españoles de hacer "negocio" con la "invasión" migratoria y les ha reprochado que "esa es su prioridad".

"Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", ha subrayado Abascal, este viernes, en un mensaje publicado en su cuenta de 'X'.

Así se ha pronunciado después de que este viernes por la mañana, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española acusara a Abascal de "injuria" por acusarles de "hacer negocio con la inmigración ilegal" y mostrara su rechazo a la "prioridad nacional" asegurando que la Iglesia "nunca estará" a favor de "excluir o anular al otro".

Este cruce de declaraciones se produce en medio de una escalada dialéctica entre el presidente de Vox y los obispos españoles que se inició el pasado miércoles cuando el obispo de Canarias sugirió que a "mucha gente habría que meterla en un cayuco cinco días sin comer" para que se pusieran en la piel de las personas migrantes.

Ante estas palabras, Abascal acusó a los obispos de "hacer negocio con la inmigración ilegal" y les invitó a "salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles". "Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos", subrayó Abascal.