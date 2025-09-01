Álvarez (UGT): "Todo nuestro rechazo a las políticas xenófobas, racistas, que Vox intenta introducir en la sociedad"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una concentración del sector de la hostelería para pedir mejoras en el convenio, a 21 de agosto de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Oller - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que desde UGT consideran "dramático" que "se juegue con los derechos de las personas". "Todo nuestro rechazo a las políticas xenófobas, racistas, que Vox intenta introducir en la sociedad", ha manifestado.

"El emigrante no es culpable de nada, el emigrante en todo caso, como todos, tiene las responsabilidades personales que tiene en relación con lo que haga", ha dicho esta mañana en declaraciones a los medios tras su asistencia al 'Acto sobre el Pacto de Estado de Emergencia Climática' sobre las declaraciones en materia de inmigración realizadas por Vox durante los últimos meses.

Así, ha dicho que los inmigrantes "son personas que vienen a buscar una vida diferente" y que por eso desde UGT van "a trabajar especialmente" por los menores no acompañados. "Estos niños, a los que tuve ocasión de ver esta semana pasada en Tenerife, tienen un único ideal que es encontrar una vida mejor", ha asegurado.