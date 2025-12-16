Aprobados 100 millones para la atención a los menores migrantes de Canarias, donde permanecen más de 4.500

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva transferencia extraordinaria por valor de 100 millones de euros a Canarias para la atención de la infancia migrante no acompañada que llega al archipiélago.

La partida, con cargo al presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia, tiene como objetivo garantizar la "adecuada protección de las personas migrantes menores de edad en situación de desamparo que se encuentra en la Comunidad Autónoma". Según los datos más recientes, Canarias atiende a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que la aprobación de esta nueva transferencia pone de manifiesto "el compromiso del Gobierno de España con los derechos de la infancia migrante no acompañada y con los territorios de llegada, como Canarias". Asimismo, ha remarcado que se trata de "una responsabilidad y una obligación legal de todas las administraciones".

Rego también ha defendido que su departamento ha asumido "una responsabilidad directa y creciente en la protección y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados, mejorando los mecanismos de acogida y multiplicando la inversión pública destinada al cuidado, inclusión y acompañamiento".

El Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros contempla la financiación de inversiones relacionadas con el alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo psicosocial y jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación y atención a perfiles vulnerables, entre otros.

Asimismo, se podrán incluir en esta partida actuaciones destinadas a mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral, acceso a la vivienda, atención psicosocial y orientación jurídica de aquellas personas migrantes mayores de edad que ya no están tuteladas por las administraciones públicas.

La partida contempla garantías de control, justificación y calidad en la atención de la infancia migrante no acompañada, según el Ministerio. De este modo, Canarias deberá someterse a los procedimientos de seguimiento y comprobación que determine el Ministerio de Juventud e Infancia, así como al control de otros organismos, como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, que podrán realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa, con el propósito de garantizar que esta cuantía se destina exclusivamente al objetivo declarado: la protección integral y digna de la infancia migrante.

Asimismo, Canarias deberá informar del cumplimiento de las finalidades de la subvención como el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta. Del mismo modo, se le exige recoger el impacto sobre la igualdad efectiva entre las personas menores de edad acogidas, con estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas implantadas sobre las barreras sociales que producen las desigualdades que se produzcan atendiendo a edad y género.

La ministra de Juventud e Infancia ha recordado que esta dotación se suma a los 40 millones de euros que, en distintas partidas, el Gobierno de España ha transferido a Canarias durante 2025 con el mismo propósito. "Se trata de un incremento de un 140% respecto al año anterior y un 3.802% más que en 2021. Este esfuerzo supone aproximadamente el 90% del gasto total asumido este año por Canarias", ha apuntado la ministra Rego.