La Asociación Exmenas denuncia que el trato a los menores extranjeros por parte de los centros de acogida "ha empeorado"

Portada del documental 'M' sobre la vida de los menores extrajeros en España. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fundador de la Asociación Exmenas, Ismail El Majdoubi, ha denunciado que el trato a los menores extranjeros tutelados por parte de sus centros de acogida "ha empeorado en la actualidad".

Así lo ha expresado tras la proyección del documental 'M' que ha tenido lugar en la sala Cánovas del Congreso de los Diputados a petición del grupo parlamentario Sumar este martes, donde ha insistido en que en la actualidad se han "normalizado ciertas cosas de los macrocentros, como que ahora se trata peor a los menores en los espacios donde deben ser protegidos".

"Yo ya no soy mena, personalmente no tengo por qué exponerme, pero hay compañeros en el camino a los que acompañar. Sabemos lo que es venir de esa realidad que margina, somos testigos de cómo se permite que haya dobles sistemas de acogida, dobles sistemas de protección, uno para los nacionales y otro para los menores que llegan de África", ha añadido el fundador de la asociación.

Aun así, El Majdoubi que la empleabilidad de los menores cuando salen de los centros de acogida es mayor, algo que hace años "no era así".

"Cuando salí del centro de acogida me vi solo, directamente en la calle, y encima mi documento no acreditaba que yo pudiese trabajar. Me volví loco, porque venía de una lucha constante. El que me dieron era el mismo documento que le dan a los jubilados alemanes, que acredita que pueden vivir aquí pero no trabajar", ha contado el también miembro de Exmenas, Mohamed El Harrak, quien también ha confesado que al principio "odiaba" el término mena pero que ahora siente "orgullo".

Con todo, El Harrak ha insistido en "educar" desde los centros educativos ya que, en sus palabras, "son los propios compañeros los que, cuando entienden la situación, integran a estos chicos y chicas". Asimismo, ha llamado a la "voluntad política" y ha subrayado "la importanciaa de no invisibilizar el colectivo y no comprar esos discursos de odio que han surgido hoy en día".

"A NIVEL SANITARIO EL ACCESO ES MÍNIMO"

Ambos miembros de Exmenas han coincidido en que lo que "más le preocupa" a la asociación es el proceso de los menores al salir de los centros de acogida, especialmente los tres años posteriores a su salida porque es "cuando empiezan a estabilizarse".

"A nivel sanitario el acceso es mínimo y se enfrentan a cuestiones tan simples como el hecho de que no quieren ir al centro de salud porque piensan que si van, les detienen. Tienen 18 años y pueden ir a ver a su familia, pero los medios no son suficientes", ha lamentado El Harrak.

Por su parte, la portavoz del grupo Sumar, Verónica Barbero ha recalcado la importancia de proyectar el documental en la Cámara Baja, ya que el Congreso "no puede permanecer ajeno a las vidas que crecen en este país", como ha expresado antes del visionado.

"Creemos que 'M' nos obliga a mirar a una realidad que demasiadas veces se oculta tras un acrónimo que se ha convertido, por desgracia, en deshumanizante. Este Congreso debe ser la casa de la palabra, del diálogo, de los derechos", ha aseverado.

Asimismo, ha reivindicado que "detrás de todos estos términos burocráticos de cada expediente y de cada bulo hay jóvenes con proyectos y con esperanzas, con derecho a vivir una vida digna", al tiempo que ha criticado a "quienes usan esta Cámara para difundir, para alentar la persecución, el exilio, la expulsión, incluso la muerte de chavales y chavalas como las que aparecen en este documental".

Antes de clausurar la jornada, el fundador de Exmenas ha insistido en que los menores migrantes "sacan la esperanza desde los bajos de un camión". "Todas estas historias, historias de vida, son historias de que te enseñan que vivir tiene un sentido. Es nuestra motivación para seguir adelante y seguir acompañando sin parar", ha afirmado.