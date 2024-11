Bachir, el joven que migró de Canarias a Senegal, llama a "abrir las mentes" para "descubrir que hay otros horizontes"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bachir Samb, el joven español de 27 años con raíces senegalesas que migró de Canarias a Senegal, llama a "abrir las mentes" para "descubrir que hay otros horizontes" en su libro 'El viaje, al revés', de la editorial 'Independently published'.

"Lo he escrito para no juzgar un libro por su portada, sino darse la oportunidad, abrir las mentes y dejar el miedo, la incertidumbre y la ignorancia de lado para descubrir que hay otros horizontes y otras maneras de ver la vida", ha asegurado Bachir en una entrevista a Europa Press sobre su libro, una autobiografía narrativa que cuenta la experiencia de la migración de Europa a África.

En este sentido, el joven explica que en su libro cuenta que cuando tenía ocho años partió de su tierra natal, Las Palmas de Gran Canaria, con dirección a Dakar (Senegal) para cuidar de su abuela materna durante tres meses. En el país africano su NIE caducó y ello le impidió volver a España. Así, lo que iban a ser unas vacaciones, se convirtieron en 14 años. "No podía renovarlo porque era menor de edad y, en aquella época, mi padre se fue a Estados Unidos y mi madre a Suiza", recuerda.

El joven narra que cuando llegó al aeropuerto de Dakar le chocó que la mayoría de la gente fuese negra, como él, y añade que se sintió "raro". Otro impacto para él fue la dificultad para entenderse con los senegaleses, ya que Bachir no hablaba ni francés ni wolof, la lengua local, que debió aprender después.

Asimismo, recuerda que la mayoría de la gente empatizaba con él y con su situación pero que este no era el caso en la escuela. "Me pasó varias veces querer jugar a un juego de niños y que me dijeran 'no, tú esto no lo entenderías porque no eres de aquí, eres de España'", indica.

"PSICOLÓGICAMENTE NO HA SIDO FÁCIL"

Bachir asegura que, "psicológicamente" no ha sido "fácil" para él, pero agrega que, a medida que fue creciendo y conociéndose "poco a poco", entendió que no era "ni de aquí ni de allí, sino de ambos sitios a la vez".

Respecto a África, el joven explica que uno de sus objetivos al plasmar su historia en papel es informar sobre el Senegal "real" y no solo de la "parte terrorífica" que dice que enseñan en los medios de comunicación. "Es verdad que no tiene nada que ver con Las Palmas, las calles, la gente con lo que es allí en general, pero tienen cultura, tienen tradiciones que me han servido a lo largo del viaje", cuenta.

Bachir también explica que en Canarias tenía una madre adoptiva, que fue quien le crió, Adelina, que falleció años más tarde. "Fue un despido amargo. Me fui y no pude volver para despedirme ni para verla de nuevo", lamenta.

Con 21 años, el joven volvió a Las Palmas de Gran Canaria pensando que todo lo que dejó atrás en la isla seguiría igual, pero explica que "muchísimas cosas habían cambiado". "La casa donde vivía la habían vendido, así que no tuve la oportunidad de verla", asegura.

En esta misma línea, afirma que lo que más le motivó para volver a España era estudiar para llegar a ser actor. Por ello, agrega que se mudó a Barcelona para estudiar interpretación y, posteriormente, a Madrid para lograr su sueño. Desde entonces, ha participado en la serie 'La Academia' y en la película 'El Salto'. Además, combina esta carrera con su faceta de músico y compositor de canciones en español y francés.