Bajan un 59% las llegadas de migrantes irregulares a Canarias en 2025, pero aumentan un 75% a Baleares

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 7 de diciembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas de migrantes irregulares a Canarias han bajado un 59% en 2025, mientras que a Baleares han aumentado un 75%, según se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este jueves por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press.

En concreto, estos datos revelan que 28.922 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 35,9% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando arribaron 45.122. Así, desde el último informe, en los últimos 15 días han llegado 1.446.

Igualmente, refleja que por vía marítima han llegado este año 25.772 migrantes, un 39,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, con 42.889 llegadas. Lo han hecho en 1.008 embarcaciones, 281 menos que el año anterior.

Respecto a las Islas Canarias, hasta el 15 de octubre, han entrado este año al archipiélago 13.491 migrantes, un 59% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (32.878). Este año han llegado a bordo de 218 embarcaciones, un 55,8% menos que en 2024, con 493.

Mientras, por vía marítima han arribado 12.252 migrantes a la Península (6.148) y Baleares (6.104), lo que supone un 22,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 9.967. En este caso han llegado en 780 embarcaciones, dos menos que las del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.150 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 41,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han arribado 2.890 migrantes, 728 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 260, 189 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han arribado cuatro migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 23 del año pasado y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).