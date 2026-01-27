CCOO y UGT respaldan el decreto de regularización de migrantes y piden al Gobierno que los procesos se hagan "en tiempo"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGY, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han respaldado que el Gobierno haya iniciado el trámite para aprobar un real decreto de regularización de migrantes , al considerar que es una "medida imprescindible". En este sentido, Álvarez ha reclamado al Ejecutivo que explique qué medidas se van a tomar para que los procesos de regularización se hagan "en tiempo y hora", ya que en estos momentos los "atascos" pueden durar "incluso más de seis meses".

"Hay que acabar con esta situación de precariedad que viven decenas de miles, centenares de miles de personas que han llegado en los últimos años a nuestro país", ha afirmado Álvarez en una rueda de prensa este martes en la que UGT y CCOO han presentado su propuesta de para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Álvarez ha insistido en que la "primera cuestión fundamental" es la regularización, para que los migrantes "puedan trabajar en condiciones de dignidad" y "paguen sus impuestos como el resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

"Lo que queremos es que haya un procedimiento que de manera expedita esas personas que algunas están trabajando de manera irregular, otras tienen ofertas de trabajo pero no pueden concretarlas porque no tienen papeles, lo puedan hacer de manera inmediata", ha subrayado Álvarez.

El secretario general de UGT ha calificado de "buena noticia" el real decreto de regularización, si bien ha reclamado al Gobierno que agilice los trámites para que los migrantes puedan regularizar su situación cuanto antes.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también ha defendido la regularización de migrantes como una "medida positiva" que "da carta de naturaleza a una realidad que ya existe" frente a los "discursos racistas, xenófobos y populistas de extrema derecha".

Así, Sordo ha insistido en que esta medida "facilita la vida de estas personas" y les permite "acceder a empleos" y "contribuir a la hacienda común". No obstante, ha reconocido que "siempre que hay una regularización extraordinaria o una modificación de los reglamentos parten de una realidad previa indeseable" y ha apostado por que "los procesos de regularización de las personas que vienen de otras partes del mundo, como migrantes o como personas acosadas en otras partes del mundo, discurran por las vías ordinarias".

"Hay que poner los recursos e implementar medidas para que este proceso de regularización se haga bien, sin volver locos a estos compañeros y locas y favoreciendo su integración plena en nuestra sociedad", ha insistido Sordo.

Finalmente, el secretario general de CCOO ha criticado a la "extrema derecha" porque "no quiere ciudadanos, quiere esclavos, porque se les acosa mejor, porque se les explota mejor, porque se les maltrata mejor". "Nosotros, justo por todo lo contrario, queremos ciudadanas y ciudadanos, queremos compañeros en la situación de regularidad que les permita vivir en plena dignidad, en derechos y en obligaciones", ha concluido.