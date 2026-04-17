CEAR ve "preocupante" la "actual deriva" política tras la "prioridad nacional" acordada por PP y Vox en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola (c) y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (d), atienden a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura. - Javier Cintas - Europa Press

MADRID/EXTREMADURA 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera "preocupante" la "actual deriva" política tras la "prioridad nacional" acordada por PP y Vox en Extremadura.

"CEAR hace un llamamiento a la responsabilidad en los debates y en las intervenciones políticas. La actual deriva supone una escalada en los discursos de odio y un llamamiento a la discriminación. Una administración pública no puede ofertar un tratamiento diferenciado por razones de raza o de origen nacional", ha asegurado el director general de CEAR, Mauricio Valiente, en declaraciones a Europa Press.

El PP de Extremadura y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno que incluye el concepto de "prioridad nacional", especialmente en relación con el acceso a ayudas sociales.

En este sentido, Valiente, que ve "muy preocupante" alguna de las medidas anunciadas en esta comunidad autónomas, ha hecho un llamamiento para que desde todas las instituciones públicas y Judicatura se haga un seguimiento de este tipo de anuncios. "Nos parece que es muy peligroso y además claramente atentatorio a nuestra normativa", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que desde CEAR van a trabajar "para construir un debate que sea respetuoso con los derechos humanos de todas las personas y que las políticas públicas se construyan desde el respeto a la diversidad y al cumplimiento de los propios mandatos que están establecidos con carácter general".

En esta misma línea, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Extremadura (Congdex) ha mostrado su "profunda preocupación" ante el acuerdo de gobierno suscrito entre el PP y Vox en la región, en relación al cual ha manifestado que las políticas sociales no pueden ser objeto de "negociación ideológica".

"Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica: Las políticas públicas en materia de igualdad, cooperación, migraciones, educación, sanidad, familia o inclusión social no son elementos accesorios ni intercambiables en una negociación política", ha defendido, junto con que "constituyen pilares fundamentales para garantizar derechos básicos, cohesión social y bienestar colectivo".

De la misma manera, la Congdex ha apuntado que le preocupa "especialmente" que, en el marco de este acuerdo, determinadas políticas vinculadas a derechos fundamentales sean "instrumentalizadas, debilitadas o eliminadas por responder a agendas ideológicas que niegan o cuestionan derechos humanos universales, como la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad cultural o los derechos de las personas migrantes".