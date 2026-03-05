Elma Saiz dice que España responderá con "coherencia" y "brazos abiertos" ante una crisis de desplazados por Irán

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que España será "coherente" y dará la misma respuesta que a los ucranianos en caso de una crisis de desplazados en Oriente Medio por el conflicto en Irán.

"España cada vez que tiene oportunidad demuestra que está a la altura, con coherencia, de abrir los brazos y de transmitir esa solidaridad para dar respuesta a esas crisis y a personas que huyen de guerras", ha explicado Elma Saiz en un desayuno informativo recogido por Europa Press.

La portavoz del Gobierno ha recordado que España ha sido el cuarto país de la Unión Europea en acoger más ucranianos tras "la invasión de Putin" y ha insistido en que el Gobierno "cada vez que tiene oportunidad demuesta que está a la altura".