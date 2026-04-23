Entidades de Iglesia alertan de las "condiciones peligrosas" que se ven "obligados a aceptar" los trabajadores migrantes

Archivo - Una mujer trabajando. - CÁRITAS - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) --formada por Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana (JOC)-- ha denunciado las "condiciones más duras y peligrosas" que se ven "obligados a aceptar" los trabajadores migrantes, y ha pedido actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Queremos visibilizar la realidad de las personas trabajadoras migrantes, que a menudo se ven obligadas a aceptar condiciones más duras y peligrosas. A esto se suma la crisis por la escasez de vivienda asequible, uno de los factores determinantes de la exclusión, más agravado si cabe en el caso de las familias migrantes", subrayan las entidades en un manifiesto con motivo del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo y festividad de san José Obrero.

Ante esta situación, "reclaman reforzar los mecanismos de inspección laboral, impulsar una verdadera cultura preventiva en las empresas y avanzar en la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con un amplio acuerdo, para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo".

Bajo el título 'Ante la exclusión, trabajo decente', el manifiesto condena la precariedad laboral y pone el foco en una de las expresiones más graves de esta realidad: la siniestralidad laboral. Según precisan, en España, mueren de media dos personas trabajadoras al día en accidentes laborales, lo que supone aproximadamente 700 personas al año en el puesto de trabajo.

"Detrás de cada muerte hay un rostro, una historia, una familia rota. Son personas trabajadoras que salieron a ganarse el pan y no regresaron. Son hogares que, además del dolor, deben afrontar largos procesos legales, sanitarios y psicológicos", avisan, al tiempo que recuerdan las palabras del Papa León XIV, que ha advertido de que los espacios de trabajo "con frecuencia se transforman en lugares de muerte y desolación".

Asimismo, advierten de que la precariedad también "deteriora la salud mental, debilita la estabilidad familiar y dificulta la posibilidad de proyectar un futuro". "Los riesgos psicosociales, la sobrecarga, la falta de desconexión digital o los efectos del cambio climático en determinados sectores exigen respuestas decididas", añaden.

También proponen "fraternidad" frente a la "exclusión" y apuestan por relaciones laborales basadas en los derechos, el respeto y el cuidado mutuo, así como por una economía al servicio de la dignidad humana.