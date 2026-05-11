ERC critica la "exclusión" de migrantes con expedientes pendientes de resolución en la regularización

Archivo - El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

ERC ha criticado la "exclusión" de migrantes con expedientes pendientes de resolución en la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril.

En este sentido, la formación recuerda en una batería de preguntas dirigidas al Gobierno y recogidas por Europa Press que el proceso de regularización extraordinaria establece que no podrán acceder a esta autorización extraordinaria las personas que "ostenten la condición de persona interesada en procedimientos que tengan por objeto la concesión, prórroga, renovación o modificación de autorizaciones de estancia o residencia".

A juicio de ERC, este requisito puede provocar que personas migrantes que ya habían iniciado procedimientos ordinarios de regulación queden "excluidas" de la nueva regulación extraordinaria "por el simple hecho de tener expedientes todavía pendientes de resolución".

De la misma manera, advierte de que esta "problemática" se ve "agravada" por el "colapso estructural" de Oficinas de Extranjería. "La falta de personal, la saturación administrativa, las dificultades para obtener cita previa y los retrasos reiterados en la resolución de expedientes están generando situaciones de gran inseguridad jurídica y vulnerabilidad para miles de migrantes", asegura.

También explica en el texto que esta regulación "podría comportar que personas que han intentado regularizar su situación administrativa por las vías ordinarias y conforme a mecanismos establecidos por la Administración acaben excluidas de la regularización extraordinaria".

En concreto, ERC pregunta al Ejecutivo por el número de personas que podrían quedar "excluidas" para tener expedientes ordinarios de residencia o estancia todavía en tramitación, así como por la justificación del requisito que impide acceder a la regularización.

También pide conocer la previsión del Gobierno de modificar o flexibilizar este requisito "para evitar situaciones de exclusión" y por el número actual de vacantes existentes a la Oficina de Extranjería de Girona.