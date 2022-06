Escrivá rechaza regularización "indiscriminada" de migrantes: "En 2021 regularizamos a 2.000 con nombre y apellidos"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

ERC pide una regularización extraordinaria para 500.000 personas que, según sus estimaciones, viven en España sin papeles

El Gobierno regularizó en 2021 a más de 2.000 migrantes "con nombre y apellidos, estudiando su situación" particular, según ha revelado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se ha opuesto a las regularizaciones "indiscriminadas".

"En el Ministerio de Inclusión, con expedientes individuales, hemos regularizado, hemos dado permisos de residencia y de trabajo a más de 2.000 personas en 2021, con nombre y apellidos, estudiando su situación, y hemos reforzado los mecanismos administrativos para que eso sea así. Eso sí que es trabajar por la vida de los más vulnerables", ha defendido Escrivá.

Así lo ha indicado el ministro de Inclusión este miércoles durante el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de la diputada de Esquerra Republicana, María Carvalho, sobre la regularización de las personas migrantes residentes en España.

Carvalho ha criticado la visión, a su juicio, "utilitarista" de la reforma del reglamento de la ley de extranjería y ha pedido la regularización extraordinaria de las más de 500.000 personas migrantes que viven en España sin papeles, según sus estimaciones.

El ministro ha remarcado que esto "no se puede hacer" no solo porque "el marco europeo lo impide" sino porque el Gobierno cree en un modelo migratorio "no basado en regularizaciones indiscriminadas" sino en "soluciones duraderas".

"Creemos en un modelo migratorio no basado en regularizaciones indiscriminadas y generalizadas sino en la existencia de canales para los diferentes tipos de migraciones, y soluciones duraderas para los problemas de irregularidad", ha abundado.

Además, Escrivá ha puesto en valor que más de 10.000 jóvenes migrantes extutelados se han beneficiado ya del nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de noviembre de 2021, que permite que los jóvenes migrantes extutelados no se queden sin papeles al alcanzar la mayoría de edad y puedan acceder a un empleo.

"Durante la pandemia, aprobamos una primera reforma del reglamento de extranjería para permitir que menores no acompañados y jóvenes extutelados pudieran incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de normalidad, una demanda histórica que ha beneficiado ya, en medio año, a más de 10.000 jóvenes que estaban condenados a la irregularidad, a la explotación y a la economía sumergida", ha subrayado.

ARRAIGO POR FORMACIÓN

El ministro también ha recordado que van a crear una nueva figura de arraigo por formación "de manera que al tercer año de estancia se permite la formación a través de una autorización de residencia que se convierte en definitiva al finalizar la formación y presentar un contrato laboral". Así, según ha precisado el ministro, "se evitan los largos periodos de irregularidad y se consigue que estas personas tengan más oportunidades".

Para la diputada de ERC, la reforma que prevé el Ministerio que dirige Escrivá se basa en "la falta de capital humano en diferentes sectores" pero se ha preguntado cuál es el motivo por el que no consiguen cubrir estos sectores y ha respondido que es por "la vulneración constante de los derechos de las trabajadoras".

Por su parte, el ministro ha rechazado los "eslóganes y proclamas" que "esconden la complejidad del fenómeno migratorio" y ha enumerado algunos de los cambios que introducirá la reforma del Reglamento de extranjería.

Así, ha avanzado que van a poner más "énfasis" en la "mejora de las condiciones de vida de los migrantes a través de la eliminación de la precariedad en sus condiciones laborales".

Además, ha añadido que van a simplificar los requisitos para obtener una autorización cuando las personas se dispongan iniciar negocios. Según ha puntualizado Escrivá, en 2021 "solo 285 extranjeros consiguieron una autorización para trabajar por cuenta propia", una cifra que "indiscutiblemente hay que aumentar".

Asimismo, ha indicado que van a apostar por la "flexibilidad" frente a "un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que en 2021 permitió la entrada de solo 129 trabajadores a España, prácticamente todos entrenadores deportivos".

Igualmente, entre otras medidas, ha apuntado que van a "reducir los obstáculos" que se encuentran los estudiantes extranjeros ya que, según ha señalado, cada año hay en España más de 50.000 estudiantes no comunitarios y "solo un 2% trabajan mientras estudian".