Espadas (PSOE) critica que las CCAA 'populares' se declaran "en insumisión" con el reparto de menores migrantes

Archivo - El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por qué se permite que los gobiernos autonómicos se declaren "insumisos en la aplicación de la ley", en referencia al reparto de menores migrantes no acompañados a partir del lunes.

"¿Por qué, señor Feijóo, se permite que los gobiernos autonómicos se declaren insumisos en la aplicación de la ley? (...) Protejan los derechos de estos niños y niñas vulnerables. Ya está bien. Esto merece una solución y no darle la espalda a esta situación", ha recriminado al líder 'popular'.

A su juicio, el PP "parece que considera" que el acogimiento de estos menores en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo "está sobrevalorado o que no es un problema".