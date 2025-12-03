España, el país europeo con visión más favorable hacia la inmigración: 40% la ve positiva para mitigar el envejecimiento

Archivo - Un joven durante una concentración en apoyo a las personas migrantes - Javier Sakona - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los españoles son los europeos con una visión más favorable hacia la inmigración: el 47 por ciento de los expertos nacionales y el cuarenta por ciento de la población española creen que las medidas de fomento de la migración serían efectivas para mitigar el envejecimiento demográfico.

Así lo refleja una encuesta sobre 'retos y desafíos de futuro', realizada en 18 países de cuatro continentes por el Grupo AXA e Ipsos, con una muestra de 23.000 personas además de 3.000 expertos expresamente seleccionados en medio centenar de naciones, y en el que España aparece como el país del mundo más consciente de su fragmentación interna.

Este trabajo muestra que los españoles piensan, en un porcentaje muy superior a la media mundial (58 por ciento frente al 39 por ciento), que la sociedad está fragmentada con intereses divergentes que comparten cada vez menos aspiraciones comunes.

Y esa división se debe sobre todo a unas diferencias políticas e ideológicas cada vez más marcadas, según la versión que sobre todos los de otros países expresan los encuestados españoles.

El sondeo se ha presentado este miércoles en el Campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela de Madrid por el Foro Periodismo 2030 y la Fundación AXA.

Muestra hasta qué punto aumenta la sensación ciudadana de estar viviendo sucesivas crisis, creando una impresión global de inestabilidad e incertidumbre. Además de los factores que inciden en esta sensación de estar viviendo una crisis múltiple, los resultados muestran claramente que la confianza de los ciudadanos de todos los países en los poderes públicos para proteger a la población de esos riesgos que aventuran es muy débil.

La combinación de ambos factores hace pensar en un posible 'cóctel explosivo' que fomentaría el populismo, los extremismos y el 'sálvese quien pueda', de acuerdo con los responsables de la edición 2025 de esta macro encuesta.

La aprensión en torno a una severa 'policrisis' ha aumentado con respecto a la encuesta de 2024, posiblemente debido a la aceleración de una serie de fenómenos políticos, económicos, sociales y geoestratégicos.

El primero de los desafíos de futuro que contemplan las poblaciones (y los expertos) en los quince países encuestados reside en el cambio climático que se mantiene, en cabeza desde 2018 (excepto en 2020, año de la pandemia), en el 'top ten' de los riesgos de futuro en una mayoría de países y continentes.

Le siguen el temor ante las amenazas a la seguridad y el terrorismo, los riesgos en la ciberseguridad, los movimientos y tensiones sociales, la salud, la inestabilidad geopolítica, los peligros relacionados con la Inteligencia Artificial y los 'big data', los riesgos para la estabilidad financiera, etc.

En España, más que en otros países, la población considera que la lengua, la dieta, las tradiciones y los valores culturales son elementos de cohesión. También en España, más que en la media, se considera que la visión de la sociedad ideal, la política y las diferentes creencias religiosas pueden ser elementos que reduzcan la cohesión.

Asimismo, en España la principal consecuencia en los próximos 10 años de la actual situación demográfica será el posible colapso del sistema público de pensiones (lo piensa el 92% de los expertos españoles y el 79% de la población), el aumento de los costes de la atención sanitaria (el 91% de los expertos españoles y el 82% de la población) y el aumento del aislamiento social de las personas mayores (el 88% de los expertos españoles y el 82% de la población).