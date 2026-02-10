La Eurocámara da luz verde a la relajación de las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma que relaja las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como intentó Italia con Albania.

La reforma, que salió adelante con el rechazo de España a los cambios por cuestionar su efectividad y compatibilidad con el respeto de los Derechos Humanos, ha sido adoptada en Estrasburgo (Francia) con el voto a favor de 396 eurodiputados, 226 en contra y 30 abstenciones.

La Eurocámara también ha validado una segunda reforma promovida en paralelo para crear la primera lista europea de "países de origen seguros", con el objetivo de acelerar los retornos de migrantes que probablemente verían rechazada su petición de asilo en la UE porque el bloque considere que los países en cuestión son suficientemente seguros para sus nacionales.

Una vez entre en vigor la norma, corresponderá al solicitante de asilo demostrar que esta disposición no debe aplicarse en su caso debido a un temor fundado a ser perseguido o al riesgo de daños graves si es devuelto a su país.

La lista será dinámica e incluye ya a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de, "en principio", a todos los países candidatos a la adhesión, como Turquía. Esta reforma ha sido aprobada en sesión plenaria con 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones.

En el caso de los países candidatos, quedarán fuera de la lista en circunstancias precisas, por ejemplo si se da violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si tienen una tasa de reconocimiento de asilo para sus nacionales en la UE superior al 20 % o si existen sanciones económicas debidas a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales.

Además, la Comisión supervisará la situación en los países de la lista y en los países candidatos y reaccionará si cambian las circunstancias, de modo que pueda modular los cambios, desde una suspensión temporal hasta proponer su eliminación permanente de la lista. En todo caso, los gobiernos seguirán pudiendo designar otros países de origen seguros a nivel nacional.