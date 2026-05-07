Expertos avalan en Nueva York la regularización de migrantes como proceso "necesario y positivo", según Inclusión

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido en Nueva York encuentros con expertos internacionales en el marco del II Foro de Examen de la Migración Internacional. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido en Nueva York encuentros con expertos internacionales en el marco del II Foro de Examen de la Migración Internacional de Naciones Unidas, en los que han defendido la regularización de personas migrantes como un proceso "necesario y positivo", tal y como ha informado este jueves el departamento que dirige.

Durante su agenda, Saiz se ha reunido con el director del Programa de Migración en el Center for Global Development, Dany Bahar, vinculado a la Brown University. En su encuentro, según el Ministerio, ha compartido con la ministra sus estudios sobre cómo los migrantes "favorecen la innovación en los países de destino" y cómo la regularización "aumenta la confianza en las instituciones de esta parte de la población, lo que lleva a una mayor denuncia de delitos". "Sus conclusiones sobre la aportación de los migrantes a la sociedad de acogida son realmente interesantes", explica Elma Saiz.

Por otro lado, el departamento que dirige Saiz ha apuntado que el presidente del Instituto de Política Migratoria y profesor en la Universidad de Georgetown, Andrew D. Selee, ha centrado sus investigaciones en la gestión de la migración y la integración de los recién llegados. "Elma Saiz ha querido conocer de primera mano su valoración del proceso de regularización en España, así como sus investigaciones en torno a la lucha contra el discurso de odio y la integración de la población migrante", apunta.

Además, Inclusión añade que "Selee, uno de los mayores expertos en movimientos migratorios entre México y Estados Unidos, destaca en sus estudios que la única forma de gestionar la migración de manera ordenada es crear y expandir vías legales de trabajo y protección".