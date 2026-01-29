FSC-CCOO alerta de que la regularización de migrantes impactará "en una plantilla de Extranjería exhausta y abandonada"

Archivo - Fachada de la Oficina de Extranjería de la calle de Silva, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sección sindical de FSC-CCOO en Presidencia ha alertado este jueves de que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno impactará "en una plantilla de Extranjería exhausta y abandonada".
En este sentido, ha dicho que "la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno impactará directa o indirectamente en una plantilla exhausta, desbordada, sin medios, sin refuerzos y con una presión creciente". "La situación ya no admite más paciencia ni más silencios", ha añadido.
Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes iniciar el trámite de urgencia por Real Decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes, según la estimación del Ejecutivo.
"El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara un proceso de regularización que, una vez más, de forma directa o indirecta, pretende hacer recaer sobre la misma plantilla que ya sostiene el servicio público a base de esfuerzo personal", ha denunciado.
En esta misma línea, ha recordado que FSC-CCOO acordó con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la desconvocatoria de las movilizaciones "bajo la premisa de que el 31 de enero habría una propuesta económica para todas las oficinas y, si era posible, para las delegaciones y subdelegaciones". "Ese margen se respetó. La respuesta, hoy en día, ha sido el vacío: ninguna propuesta concreta, ningún resultado, ninguna mejora económica", ha criticado.
Asimismo, ha explicado que el proceso de regularización planteado ahora por el Gobierno "puede que se tramite en las oficinas de Extranjería o no", pero ha advertido que, "de una forma u otra, acabará impactando en ellas, con personas acudiendo a preguntar, con más presión en la atención o con expedientes acumulándose dentro de un año en todas las oficinas".
Por eso, no podemos aceptar que se dé por hecho que asumiremos más carga, más responsabilidad y más presión sin una compensación económica clara, inmediata y proporcional. La plantilla ya ha demostrado sobradamente su profesionalidad; ahora es el Ministerio quien debe demostrar respeto", ha apuntado.
RECLAMA QUE SE ASUMA EL "COSTE REAL"
De la misma forma, ha recalcado que "sin dinero no hay manera de soportar la situación actual de las oficinas de Extranjería". Además, ha añadido que no van a "sostener" un proceso extraordinario, "ni directa ni indirectamente", mientras se les trata como si fuéran "un recurso inagotable y gratuito". "No vamos a permitir que se normalice que cada decisión política se traduzca en más carga para las oficinas sin que nadie asuma el coste real de ese trabajo", ha subrayado.
Igualmente, ha informado de que CCOO se reunirá con el resto de las organizaciones sindicales para coordinar una respuesta "conjunta y contundente". "Si el Ministerio mantiene su inmovilismo, iniciaremos movilizaciones. No vamos a cargar sobre nuestras espaldas un proceso de regularización ni a asumir más expedientes sin que antes se garantice una mejora económica real y un reconocimiento efectivo del trabajo", ha avisado.
Finalmente, ha destacado que la plantilla de Extranjería "no es invisible, no es prescindible y no es gratuita" y ha expuesto que "es hora de que el Ministerio lo entienda". "Y si no lo entiende por voluntad propia, lo entenderá gracias a nuestra presión", ha concluido.