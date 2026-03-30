FSC-CCOO exige a Correos "información inmediata" sobre el papel de la empresa en la regularización de migrantes

Archivo - Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, a 30 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sector Postal de FSC-CCOO ha exigido a la dirección de Correos "información inmediata" sobre el papel de la empresa en la regularización extraordinaria de migrantes, para lo que ha pedido una reunión "urgente".

En concreto, CCOO ha exigido en la misiva dirigida al presidente de la compañía "información inmediata, negociación real, refuerzos de plantilla, formación adecuada, medios suficientes y compensación económica del trabajo para gestionar el proceso con solvencia y garantías, y evitar colapsos o nudos en la gestión por falta de planificación e insuficiencia de plantilla".

El sindicato ha afeado la actitud de la dirección de Correos "por no informar previamente a la plantilla y a su representación de funciones que afectan directamente a su trabajo".

Asimismo, ha recordado que España ha desarrollado, al menos, seis procesos de regularización en las últimas décadas y ha asegurado que esta herramienta se trata de "una política de Estado para garantizar derechos, ordenar el mercado de trabajo y aflorar economía sumergida".

No obstante, ha advertido de que este procedimiento, que podría afectar a entre 500.000 y un millón de personas, situará por primera vez a Correos como una infraestructura pública estratégica dentro de una política de Estado.

Según CCOO, la participación de Correos se enmarca en su función dentro del Servicio Postal Universal y los Servicios de Interés Económico General, ámbitos en los que la empresa ya desempeña tareas de carácter social.

Sin embargo, el sindicato ha alertado de que el volumen previsto de solicitudes y los plazos --concentrados entre abril y junio-- suponen "una carga de trabajo extraordinaria que no puede abordarse desde la improvisación". "Un despliegue de esta magnitud no se puede improvisar ni descargar sobre la buena voluntad de la plantilla", subraya.