Fundación Cepaim acompañó en 2025 a más de 8.400 solicitantes y beneficiarios de protección internacional

Jornada 'Puentes hacia la Integración' - CEPAIM

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Convive Fundación Cepaim acompañó en 2025 a 8.424 solicitantes y beneficiarios de protección internacional de nueve comunidades autónomas, a través de una red de 3.090 plazas de acogida.

En concreto, durante 2025, gestionó 3.090 plazas, de las cuales 791 correspondieron a la fase de valoración y derivación y 2.299 a plazas de acogida, según anunció la Fundación en la jornada 'Puentes hacia la Integración', organizada junto con la Secretaría de Estado de Migraciones en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más allá de la acogida, la entidad desarrolló un modelo de intervención integral orientado a favorecer la autonomía y la inclusión social. Entre las principales actuaciones, 5.548 personas recibieron seguimiento relacionado con la convivencia; 3.809 participaron en actividades culturales, deportivas y de ocio; 3.631 accedieron a servicios de mediación intercultural; 3.152 fueron acompañadas en gestiones administrativas; 2.572 recibieron acompañamiento sanitario; 1.064 contaron con seguimiento psicoterapéutico o psicosocial; y 589 participaron en procesos de asesoramiento y orientación laboral.

De la misma manera, 2.367 personas lograron empadronarse, 2.253 obtuvieron tarjeta sanitaria, 943 accedieron a una cuenta bancaria, 850 completaron procesos de cualificación profesional, 686 obtuvieron la tarjeta roja, 327 accedieron a un empleo y 246 consiguieron una vivienda.