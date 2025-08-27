El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

Unos 260 menores y otros 40 que ya han cumplido la mayoría de edad han sido trasladados a la Península

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España incrementará a partir de septiembre el ritmo de derivaciones y traslados de menores migrantes solicitantes de protección internacional desde Canarias a centros de la Península. Hasta la fecha, ya han sido trasladados, en cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo, unos 260 menores solicitantes de asilo y otros 40 que han cumplido la mayoría de edad.

Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para cumplir con los objetivos marcados por el ejecutivo central, la Secretaría de Estado de Migraciones está "en conversaciones con varias comunidades autónomas", de cara a poder cerrar "en los próximos días" más recursos para estos niños y niñas.

En concreto y, según señalan las mismas fuentes, a pesar de las "dificultades de apertura de centros propias del mes de agosto", esta misma semana se realizarán dos nuevos traslados de menores solicitantes de asilo no acompañados desde el centro de Canarias 50, habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones para la acogida temporal, o directamente desde los recursos gestionados por el ejecutivo canario.

"Se va a incrementar también el número de comunidades autónomas con las que hemos trabajado y por tanto podremos hablar de un ritmo de derivaciones mayor. Creo que eso es importante, estamos trabajando con fluidez, creo que es sobre todo un buen mensaje el hecho de poder no solamente mantener el cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo sino también el cooperar con el Gobierno de Canarias", ha valorado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Con el objetivo de garantizar su protección y seguridad, el Ministerio no hará públicos los lugares de los traslados pues, según recuerdan, la prioridad es proteger a estos niños y niñas "en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución".

La secretaria de Estado de Migraciones ha informado de las previsiones de estos traslados, este miércoles en la reunión interadministrativa que han mantenido el Gobierno central y el de Canarias; y ha adquirido el compromiso de presentar en cada reunión, desde la próxima semana, un calendario quincenal de traslados.

Hasta la fecha, según informan las mismas fuentes, han salido del sistema de acogida canario alrededor de 260 menores solicitantes de asilo, y alrededor de 40 jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad. En estos casos, indican que la mayoría de estos chicos han salido directamente de los centros canarios a la red de acogida de protección internacional estatal.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones han incidido en la "complejidad" de todo el proceso y han asegurado que están prestando especial atención a los más vulnerables: los de menor edad, las niñas y los menores con situaciones personales más complicadas. De ahí que, según precisan, la búsqueda de recursos sea "todavía más complicada", puesto que el objetivo es que los menores sean derivados a los espacios y lugares más adecuados "a sus necesidades y demandas personalizadas".