El Gobierno insiste en pedir a Feijóo que "escuche" a la Iglesia que avala regularización de migrantes en lugar de a Vox

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Mo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha insistido este jueves en pedir al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que "escuche" a los empresarios y la Iglesia española, que han avalado el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en lugar de a Vox.

En el marco del foro Ametic AI Summit, el ministro ha insistido en que le gustaría que Núñez Feijóo "escuchara mucho más a los empresarios o a la Iglesia de este país y mucho menos a Vox" en relación con el proceso de regularización de migrantes, pero "lamentablemente escucha mucho más a Vox que a la Iglesia y a los empresarios".

Así lo ha expresado López después de que el líder del PP acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y afirmara que se está gobernando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

En este escenario, el ministro para la Transformación Digital ha dicho que no tiene el dato de cuántas personas con antecedentes penales podrían acogerse a la regularización, pero ha recordado que "es un requisito para esa regularización la presentación de esa documentación donde se ve que no hay antecedentes penales".

"El coste del discurso xenófobo del PP es muy alto para este país. Yo creo que este país está dando un ejemplo de integración y cada vez que el PP hace mensajes que destilan xenofobia, dan una imagen horrible de este país porque se acercan, insisto, mucho más a Vox, a la ultraderecha, que a los empresarios que lo están demandando en este país o a la Iglesia que lo está apoyando", ha subrayado.

Desde su punto de vista, se ha tomado una medida "que es de dignidad". "Este país lanza un mensaje al mundo de que no solamente es compatible la regularización de la inmigración con el crecimiento económico. España lo está demostrando. Somos líderes en crecimiento económico y además lanzamos un mensaje al mundo en un momento muy especial de que en este país se respetan los derechos, sino que además se hace de una forma segura y que creo que está siendo un ejemplo", ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que Feijóo es un "vasallo" de Vox y está "completamente dirigido por la extrema derecha" en España.

En declaraciones a los medios en el acto 'Conectando Cultura y Economía Social: bases para una agenda común', Díaz ha afirmado que el PP "que contribuía sin hacer ningún jaleo" en esta materia está "completamente transmutado" y en la actualidad es un partido "desbaratado, vasallo completamente de Vox". A su juicio, es lo único que explica el "disparate" que dijo ayer Feijóo, "que debe de rectificar".

"Es una brutalidad", ha manifestado la vicepresidenta, que ha recomendado al PP que "escuche un poco a esas 700 organizaciones de todo tipo" que han impulsado la iniciativa legislativa popular para regularizar a esas personas y a la Conferencia Episcopal Española que "está defendiendo esta medida por razones de legalidad internacional, de solidaridad, de humanidad y de decencia".