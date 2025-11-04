Grande-Marlaska agradece al ministro del Interior de Senegal su "eficacia preventiva" en la lucha contra las mafias

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en una reunión con su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este martes un encuentro bilateral con el ministro del Interior y de la Seguridad Pública de Senegal, Mouhamadou Bamba Cissé, y le ha agradecido "la eficacia preventiva, diaria y permanente" de las autoridades senegalesas para reducir la migración irregular, "tanto en sus fronteras como en sus costas".

Durante el encuentro, que se ha celebrado en el marco de la sexta Reunión Ministerial de la Alianza Internacional para la Seguridad, en Abu Dabi, Grande-Marlaska ha calificado a Senegal de "socio y aliado clave" de España "para proteger a los migrantes en situación de vulnerabilidad, prevenir la pérdida de vidas humanas y hacer frente a las mafias de tráfico de personas".

"Hasta el 31 de octubre de este año menos de 600 personas han llegado irregularmente a Canarias desde las costas senegalesas, lo que supone una reducción de más del 90 por ciento respecto a 2024", ha señalado el ministro, que ha destacado también la "excelente" colaboración entre los efectivos policiales de ambos países sobre el terreno.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la cooperación ha permitido realizar 3.500 interceptaciones en 2025, cinco veces más que en 2024. En la actualidad, España mantiene en Senegal un dispositivo de cuarenta miembros de Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a la Gendarmería y la Policía Nacional de Senegal en labores de patrullaje terrestre, marítimo y fluvial. Al despliegue, se suman tres embarcaciones (dos de altura y una de media altura), un helicóptero y 13 vehículos todoterreno, y de forma periódica, un avión de vigilancia y un buque oceánico.

España colabora también en el marco de proyectos europeos como el Partenariado Operativo Común (POC) y el NETCOP, ambos en su segunda fase, "esenciales para seguir avanzando en el control de fronteras, la lucha antiterrorista y la delincuencia transnacional", según ha manifestado Grande-Marlaska.

Ambos ministros se han comprometido a profundizar en la cooperación bilateral y en la participación conjunta en foros internacionales, como la Declaración de Niamey, para combatir el tráfico y la trata de personas, y la Alianza Internacional para la Seguridad, la cita que ha enmarcado su encuentro de este martes en Abu Dabi.