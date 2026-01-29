López acusa al PP de estar "abrazado al diablo de Vox", con discurso "xenófobo", y de abandonar su "tradición cristiana"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este jueves al PP de estar "abrazado al diablo de Vox", con un discurso "xenófobo", y de haber abandonado su "tradición cristiana".

"Un Partido Popular que ya no es que sea de centro-derecha, es que ya no es ni de tradición cristiana. Está abrazado al diablo de Vox. Por tanto, no hay diferencia entre el discurso del PP y de Vox, un discurso claramente xenófobo y punto", ha asegurado López.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios en el 'I Encuentro Nacional de Espacios de Datos: Compartir datos, construir futuro', que ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices, preguntado por la regularización extraordinaria de migrantes pactada entre PSOE y Podemos.

En este sentido, ha dicho que los partidos que quieren "que las personas tengan derechos", la Iglesia e "incluso la gran parte de los empresarios", están "a favor" de la regularización de extranjeros.

Respecto a la postura del PP, que ha rechazado esta medida, López ha señalado que "es muy triste, porque no era el lugar del Partido Popular". Y ha recordado que los 'populares', en el pasado, también hicieron regularizaciones. "Pero estamos en esas", ha agregado.

De la misma manera, ha destacado la "hipocresía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que unos días dice que empatiza con los inmigrantes y a continuación sale en contra en tromba como salió ayer".

Al respecto, Ayuso aseguró este miércoles que la intención del Gobierno de regularizar a migrantes generará "graves dificultades" para gestionar servicios públicos, en una decisión que se lleva a cabo por "fines electoralistas".