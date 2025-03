Más de 11.000 menores migrantes no acompañados están tutelados actualmente por las comunidades autónomas

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS)

Al menos 11.000 menores migrantes no acompañados están tutelados actualmente por las comunidades autónomas, según datos facilitados por fuentes de diversas comunidades autónomas a Europa Press.

A falta de datos de algunas regiones, Canarias es la que más menores migrantes tiene, con más de 5.000. Le sigue Cataluña, con 2.241 -a los que esta comunidad añade otroas 4.208 mayores de edad-; la Comunidad de Madrid, con 937 niños y adolescentes; Galicia, con 800; Baleares, con 588; Murcia, con 500; Ceuta, con 400; Cantabria, con 36; Castilla y León, con 192; Asturias, con 101; Castilla-La Mancha, con 95; y La Rioja, con 13.

El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes y faciliten el número de menores que tutelan en la actualidad, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un real decreto-ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

La aprobación de este real decreto-ley llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña

Torres también ha aclarado que "no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación". Asimismo, ha dicho que es "el momento" de que se sepa "con claridad" el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. "¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?", ha cuestionado.

Igualmente, el ministro ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Así, ha indicado que la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.