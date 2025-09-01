Más de 500 migrantes han llegado en patera a Baleares en los últimos 15 días, según Interior

Archivo - Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo, en una fotografía de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 529 migrantes han llegado en patera a Baleares en los últimos 15 días, según se desprende del informe quincenal sobre inmigración irregular publicado este lunes por el Ministerio del Interior.

En concreto, teniendo en cuenta solo las llegadas por mar, el balance revela que la ruta a Baleares es la única que experimentó un incremento entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, con un 78,6% más de llegadas.

Así, en los ocho primeros meses del año 2025 llegaron 4.852 personas migrantes a bordo de 258 pateras al archipiélago, 529 personas más de las contabilizadas a 15 de agosto de 2025, y 2.135 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron un total de 2.717 llegadas.

Si bien, en general, las entradas de migrantes de forma irregular han descendido en este periodo del año. En total, hasta el 31 de agosto habían llegado a España 23.931 personas migrantes (tanto por vía terrestre como marítima), lo que supone un descenso del 32,6% con respecto a los mismos meses del año anterior, cuando se registraron 35.509. De ellos, 21.721 lo hicieron por vía marítima, un 35,2% menos que en 2024 (cuando fueron 33.534).

También cae a la mitad el número de migrantes llegados por mar a Canarias. En concreto, en los ocho primeros meses del año han arrivado a este archipiélago 12.126 personas por vía irregular, frente a los 25.571 del año anterior.

Igualmente, descienden las llegadas por mar a Ceuta (pasando de 19 en 2024 a 4 en 2025) y Melilla (pasando de 19 a 17). No obstante, crece el número de personas migrantes que han entrado a estas dos ciudades por vía terrestre. Hasta el 31 de agosto de 2025 entraron 196 personas a Melilla, lo que supone un aumento del 237,9% con respecto al mismo periodo del año anterior; y 2.014 a Ceuta, un 5% más.