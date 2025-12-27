El nuevo Reglamento de Extranjería marca 2025, pero la ILP de regularización acaba el año como empezó: estancada

Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año 2025 ha estado marcado en materia migratoria por la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería, mientras que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de personas extranjeras acaba como empezó, estancada en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, el nuevo Reglamento de Extranjería entró en vigor el 20 de mayo, con el objetivo de dotar de flexibilidad al sistema, pero con la advertencia de diferentes organizaciones de que deja en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados.

Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la reforma busca "simplificar y agilizar los procedimientos", evitando la "presentación excesiva" de documentos o por "vías inadecuadas" y la doble comprobación de los mismos requisitos; y reducir los tiempos.

El nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años.

Las organizaciones de defensa de migrantes (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma. En él, advierten de que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa.

Para intentar arreglar esta situación, el PSOE presentó a los grupos de la Cámara Baja también en mayo una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una "autorización de circunstancias excepcionales única".

Así, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, lideró las negociaciones para desbloquear la ILP de regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes, estancada desde 2024 en la Cámara Baja. En todo caso, estas reuniones terminaron sin nada en claro con la llegada del verano.

En la propuesta, los socialistas reconocían que "existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo". Más concretamente, se refería a las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.

Todos los partidos del Congreso menos Vox aprobaron la toma en consideración de la ILP de regularización el año pasado. Si bien, el entonces portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, avisó al Gobierno de que no le daría "cheques en blanco".

Sobre esta cuestión, Cancela, en una entrevista a Europa Press, ha asegurado que conversaron con todos los grupos parlamentarios menos con Vox, que "se opone frontalmente". Si bien, ha añadido que, por parte del PP, la formación indicó que no quería mantener "ningún diálogo" y que prefería debatirlo en la comisión correspondiente.

En esta misma línea, Cancela ha afirmado que "había un avance muy importante" y que estaban "muy cerca" de poder llegar a consensuar el planteamiento.

"Lo que ha ocurrido, pues precisamente yo creo que tiene más que ver con la dinámica parlamentaria y creo que sería muy interesante que pudiera retomarse ese ámbito de negociación, porque creo que lo que separaba en este momento a las distintas posiciones, creo que era algo bastante, no era sustancial, de fondo. "Creo que simplemente era una cuestión de buscar una redacción, de ajustar un poco los planteamientos", ha explicado.

EL GOBIERNO ESPERA QUE SE RETOMEN LAS NEGOCIACIONES

Igualmente, Cancela confía en que puedan retomarse las negociaciones de cara al próximo año. "Yo creo que de cara al próximo periodo de sesiones me parecería fantástico que pudieran hacerlo y que cuentan con nosotros, con nuestro total apoyo, seguimiento, participación activa, en buscar una solución porque es una decisión, en este caso, de la soberanía que reside en el Congreso de los Diputados, pero que nosotros, por supuesto, que amparamos y que estamos de acuerdo", ha argumentado.

Por su parte, Podemos y Sumar alentaron este año al Ejecutivo a aprobar un Real Decreto con el proceso de regularización, sin necesidad de esperar a la tramitación parlamentaria. Al respecto, Cancela ha dicho que "no conviene dar pasos subsiguientes cuando no se ha dado respuesta a una demanda ciudadana". "Cuando hay un respaldo además tan potente de la ciudadanía, creo que el Congreso de los Diputados tiene la obligación de responder", ha precisado.

Finalmente, Cancela ha apostado por agotar la vía parlamentaria primero pero no ha descartado el decreto si no sale adelante. "Si luego al final eso no es posible, pues habrá que explorar otras posibilidades, pero creo que primero es el legislativo quien tiene que responder", ha afirmado.